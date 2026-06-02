Cortes de inmigración aplican polémicas audiencias masivas

Qué pasó : Los tribunales estadounidenses comenzaron a implementar audiencias masivas citando hasta 100 personas por sesión, lo que ha provocado inasistencias generalizadas y órdenes de deportación automáticas.

: Los tribunales estadounidenses comenzaron a implementar audiencias masivas citando hasta 100 personas por sesión, lo que ha provocado inasistencias generalizadas y órdenes de deportación automáticas. Por qué importa : Activistas y abogados denuncian que los adelantos imprevistos de fechas y la falta de asesoría legal privan a los extranjeros de su derecho a defenderse.

: Activistas y abogados denuncian que los adelantos imprevistos de fechas y la falta de asesoría legal privan a los extranjeros de su derecho a defenderse. El dato clave: Las órdenes de deportación dictadas en ausencia a solicitantes de asilo se dispararon de 19.069 en 2024 a más de 48.000 solo en los primeros meses de 2026.

Ausentismo masivo en la corte de San Antonio ante nuevas tácticas judiciales

La corte de inmigración de San Antonio, Texas, vivió este martes una jornada marcada por salas semivacías tras la implementación de una estrategia federal para acelerar los procesos migratorios. La administración del presidente Donald Trump elevó los llamados a cerca de 100 personas simultáneas por sesión para las audiencias iniciales de organización, conocidas como “master calendar hearings”.

A pesar de que cerca de 300 personas estaban convocadas ante los tres jueces del edificio, la gran mayoría no acudió a las citaciones. El temor generalizado a sufrir detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sumado a las modificaciones sorpresivas en el calendario de citas, dejó desiertas las salas del tribunal.

Órdenes de deportación en ausencia marcan récord a nivel nacional

Quienes no se presentan a estas convocatorias masivas reciben una orden automática de expulsión. Priscilla Olivarez, abogada del Immigrant Legal Resource Center, puntualizó que el 80 % de los migrantes en la localidad carece de representación profesional, lo que incrementa el riesgo de desinformación institucional ante el adelanto imprevisto de fechas.

Esta crisis local refleja una alarmante tendencia en todo el territorio estadounidense. De acuerdo con cifras recopiladas por la oficina de cortes de inmigración (EOIR), las deportaciones en ausencia contra solicitantes de asilo sumaron 50.191 casos en 2025, una cifra superada por el ritmo del primer semestre de 2026.