Cortes de luz en el condado de Madison por fuertes tormentas

Qué pasó: Un fuerte sistema de tormentas eléctricas severas provocó un apagón masivo que dejó sin suministro de energía eléctrica a miles de usuarios.

Un fuerte sistema de tormentas eléctricas severas provocó un apagón masivo que dejó sin suministro de energía eléctrica a miles de usuarios. Por qué importa: El adverso frente climatológico obligó a suspender actividades normales mientras los equipos técnicos evalúan los daños de las líneas de alta tensión.

El adverso frente climatológico obligó a suspender actividades normales mientras los equipos técnicos evalúan los daños de las líneas de alta tensión. El dato clave: Alrededor de 11,000 clientes resultaron afectados directamente por los cortes de energía reportados durante la tarde del viernes.

Apagón masivo afecta a miles de usuarios de Huntsville Utilities

Un severo sistema meteorológico con tormentas eléctricas avanzó con fuerza por el condado de Madison, interrumpiendo el flujo eléctrico habitual de la población. La empresa encargada del suministro, Huntsville Utilities, reportó que el fenómeno climático afectó a una gran cantidad de residentes locales.

Las autoridades de este sector de Alabama informaron que el recuento de hogares y comercios sin electricidad alcanzó una cifra considerable pasadas las 5:00 p.m. Las cuadrillas de emergencia se declararon en alerta para monitorear la evolución del frente meteorológico.

Evaluación de daños y restablecimiento del servicio eléctrico

Huntsville Utilities comunicó de manera oficial que la interrupción masiva se debió exclusivamente a la intensidad de las tormentas con advertencia de severas. Hasta los primeros reportes de la tarde, la proveedora no registraba daños materiales definitivos o destrucción estructural grave en sus subestaciones de distribución.

El personal de ingeniería de la compañía iniciará las respectivas evaluaciones técnicas de campo inmediatamente. La meta trazada es restablecer de forma segura y rápida la totalidad del suministro a los 11,000 clientes afectados, condicionando los trabajos al cese definitivo de los rayos y vientos fuertes.