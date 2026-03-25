Cosmic Baseball trae espectáculo de neón a Birmingham esta semana

25 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Prepárate para ver el béisbol bajo una luz completamente nueva, ¡literalmente! El “Cosmic Baseball” (Béisbol Cósmico) aterrizará en Birmingham esta semana, prometiendo una experiencia fuera de este mundo para los fanáticos de todas las edades.

El evento, que combina el deporte con un espectáculo de luces de neón, se llevará a cabo en el Regions Field desde el jueves 26 de marzo hasta el sábado 28 de marzo. Los asistentes pueden esperar ver a los Tri-City Chili Peppers enfrentarse a los Glow Mojis en un juego donde todo, desde los uniformes hasta las pelotas y los bates, brilla bajo potentes luces ultravioleta.

“Estamos increíblemente emocionados de traer el Cosmic Baseball a Birmingham”, dijo un portavoz del evento. “Es más que un simple juego de béisbol; es una fiesta inmersiva de neón que mantiene a todos al borde de sus asientos de principio a fin”.

Además de la acción en el campo, el evento contará con música en vivo, entretenimiento interactivo para los fanáticos y efectos visuales diseñados para crear una atmósfera electrizante. Se anima a los fanáticos a vestir sus colores de neón más brillantes para formar parte del resplandor.

Las entradas para la serie de tres días han tenido una alta demanda, y los organizadores instan a aquellos interesados en asistir a verificar la disponibilidad lo antes posible. Los juegos están programados para comenzar cada noche a las 7:00 p.m., con las puertas abriéndose temprano para que los fanáticos disfruten de las festividades previas al juego.

Para Birmingham, este evento marca otra parada en la gira nacional que ha ganado una inmensa popularidad por su enfoque innovador y visualmente impactante del pasatiempo nacional de Estados Unidos.