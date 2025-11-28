Costa Rica elogia a EEUU por decomisar 4,4 toneladas de cocaína en lucha antidrogas

28 de noviembre de 2025 – San José – EFE.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, manifestó su satisfacción este viernes por la colaboración y el esfuerzo que realiza Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en los océanos. El reconocimiento se produjo luego de que una operación binacional resultara en la incautación de aproximadamente 4.4 toneladas de cocaína, un golpe significativo al crimen organizado.

Durante una rueda de prensa donde se exhibió parte de la droga confiscada, Chaves expresó su firme apoyo y gratitud hacia la participación de Estados Unidos en las aguas de Costa Rica y el Caribe. El mandatario calificó la cooperación como “bienvenida” y agradeció que el tema se esté abordando con la seriedad que requiere, destacando que el país considera a Estados Unidos como una nación “hermana, amiga y aliada” en esta batalla compartida.

Esta reciente incautación, anunciada el día anterior, representa la culminación de un convenio de patrullaje conjunto que Costa Rica y Estados Unidos mantienen desde hace años en las zonas marítimas. La cocaína, con un peso total de 4.4 toneladas, fue interceptada mientras era transportada por el Pacífico costarricense en una embarcación. Sus tripulantes, dos ciudadanos colombianos identificados con los apellidos Moreno y Hernández, fueron arrestados.

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, detalló que las investigaciones iniciales sugieren que la droga pertenecía al Cartel del Golfo de Urabá, una organización colombiana que, según explicó, está conformada por antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las autoridades costarricenses catalogaron este como el decomiso de cocaína más grande registrado en sus aguas jurisdiccionales y uno de los mayores en toda la historia del país.

La operación de incautación se llevó a cabo a unas 170 millas de la costa de Golfito, en la provincia sureña de Puntarenas, e involucró la participación activa de Guardacostas de Estados Unidos, la DEA y la Policía de Control de Drogas costarricense. Los dos hombres colombianos detenidos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, un delito que en Costa Rica conlleva penas de hasta 20 años de prisión.

El crimen organizado ligado al narcotráfico se ha consolidado en los últimos años como el problema de seguridad más crítico para Costa Rica, siendo la principal causa del notable aumento en los índices de homicidios. Las autoridades atribuyen aproximadamente el 70% de estos crímenes a disputas y ajustes de cuentas entre grupos narcotraficantes. En 2023 se registró un récord histórico de 905 homicidios y, aunque la cifra bajó ligeramente a 880 en 2024, se mantiene como una tasa alarmante de 16.6 por cada 100,000 habitantes. En este contexto, Costa Rica también ha logrado desarticular el que se considera su primer cartel local, el ‘Cartel del Caribe Sur’, y ha iniciado procesos de extradición a Estados Unidos para presuntos narcotraficantes nacionales.