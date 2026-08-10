Courtney Clenney ira a prision por homicidio en Miami

Qué pasó: La creadora de contenido Courtney Clenney se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Christian Obumseli.

Por qué importa: El acuerdo evita un juicio por asesinato en segundo grado tras un mediático proceso judicial en Miami.

El dato clave: Clenney aceptó cumplir seis años de prisión condicional tras apuñalar a su expareja en 2022.

Modelo de OnlyFans admite responsabilidad y acuerda pena de cárcel

La influencer Courtney Clenney, de 30 años, alcanzó un pacto con la Fiscalía de Miami-Dade para declararse culpable de homicidio involuntario. El acuerdo presentado ante la jueza Andrea Ricker Wolfson la condena a seis años de prisión.

Con esta decisión se cancela el juicio por asesinato en segundo grado. La acusada admitió los cargos cuatro años después de apuñalar a su pareja en un condominio de la bahía de Vizcaya.

Pruebas clave y antecedentes del trágico caso en Florida

El caso de la nación causó revuelo tras difundirse videos donde Clenney agredía a Christian Obumseli en ascensores y llamadas previas al 911. Aunque la joven alegó legítima defensa, las autopsias contradijeron la versión del lanzamiento del arma.

Clenney, arrestada en Hawái en agosto de 2022, permaneció detenida sin fianza. El trágico hecho impactó el debate público en Florida respecto a la regulación y carga fiscal sobre plataformas de contenido para adultos.