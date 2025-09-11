Crawford aspira a ser una leyenda

11 de septiembre de 2025 – Deportes – EFE.

Terence Crawford, boxeador estadounidense, aseguró que si vence al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se convertirá en una figura legendaria del boxeo. Afirmó que una victoria en este combate no solo quedará en los libros de historia, sino que también pondrá fin al debate sobre quién es el mejor boxeador de la actualidad. Crawford se siente preparado para sorprender al mundo y lograr un hito sin precedentes.

Una victoria de Crawford este sábado le permitiría ser el primer boxeador en unificar los cuatro cinturones en tres categorías de peso diferentes. Anteriormente, ya había sido campeón indiscutido en las divisiones de peso superligero y peso wélter, lo que subraya la magnitud de su objetivo en este nuevo desafío.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien defenderá sus títulos en Las Vegas, llega a este enfrentamiento con un impresionante récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Por su parte, Crawford, dos años mayor que su rival, ha subido dos divisiones para enfrentarlo, manteniéndose invicto con 41 triunfos, 31 de ellos por nocaut.

El ‘Canelo’ se mostró respetuoso con la trayectoria de Crawford y reconoció que no será fácil noquearlo. Mencionó que se ha preparado para cualquier escenario y que su principal objetivo es demostrar por qué se le considera el mejor, sin obsesionarse con el nocaut, aunque lo aceptará si se presenta.

Crawford explicó que la oportunidad de dejar una marca indeleble en la historia del boxeo fue la razón principal para aceptar un desafío tan grande como subir dos divisiones. Señaló que se necesita correr riesgos para forjar una leyenda, y que esta pelea representa la ocasión perfecta para ello.

Álvarez dejó en el aire la posibilidad de que este sea su último gran combate, invitando a sus detractores a revisar sus logros. Concluyó diciendo que, sin importar lo que el destino le depare, disfrutará esta pelea como nunca antes en su carrera.