Crisis comercial en frontera Ecuador-Colombia genera pérdidas millonarias por aranceles

10 de abril de 2026 – Quito – EFE.

La reciente intensificación del conflicto comercial entre Ecuador y Colombia ha generado una alarma inmediata en las zonas limítrofes debido a la decisión de ambos gobiernos de elevar los aranceles al cien por ciento. Esta medida recíproca ha comenzado a asfixiar el intercambio de bienes en la frontera, donde las autoridades locales y los representantes gremiales advierten sobre pérdidas económicas masivas. La situación pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de personas que dependen directamente de la fluidez del comercio binacional para su sustento diario.

En la provincia de Carchi, la administración local ha manifestado una inquietud profunda por las repercusiones de este bloqueo arancelario en sectores estratégicos como la agricultura, el transporte y el comercio minorista. Se enfatiza que, si bien la seguridad nacional es una prioridad compartida, las estrategias para combatir la criminalidad no deberían comprometer el bienestar financiero de las familias fronterizas. Por esta razón, se ha extendido un llamado al Ejecutivo ecuatoriano para que evalúe en el terreno el impacto real de estas disposiciones políticas.

Desde la perspectiva colombiana, las cifras proyectadas por los organismos de comercio exterior son alarmantes, estimando una afectación diaria de varios millones de dólares. El sector empresarial en Ipiales señala que el daño no se limita exclusivamente al movimiento de mercancías a gran escala, sino que golpea con fuerza a toda la cadena de servicios locales. Hoteles, restaurantes, talleres mecánicos y estaciones de servicio están sufriendo una caída drástica en su actividad comercial debido a la parálisis del flujo fronterizo.

La crisis actual afecta a miles de familias colombianas que ven su seguridad económica amenazada por la incertidumbre de las políticas arancelarias. Ante este escenario, los gremios de comercio exterior han solicitado la intervención urgente de la Comunidad Andina de Naciones para que actúe como mediadora en el conflicto. Se busca que este organismo internacional valide su rol como facilitador de la integración regional y ayude a restaurar un entorno favorable para la exportación e importación de productos entre los países miembros.

Este nuevo episodio de tensiones surge tras la confirmación de que Ecuador duplicará las tasas impositivas a los productos colombianos en mayo, acción que Colombia replicó de inmediato para proteger sus intereses. El origen de la disputa se remonta a incrementos graduales aplicados desde inicios de año, marcando un distanciamiento notable en lo que históricamente fue una relación comercial sólida. La escalada de impuestos busca presionar cambios en la gestión de la seguridad fronteriza, pero su efecto inmediato es el debilitamiento del mercado compartido.

El presidente ecuatoriano justifica estas drásticas medidas económicas como una respuesta a la supuesta falta de cooperación en la vigilancia de la frontera común frente al crimen organizado. Al condicionar los acuerdos comerciales al compromiso en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha priorizado la presión política sobre la dinámica de libre mercado. Sin embargo, los trabajadores y empresarios de ambos lados de la frontera insisten en que el diálogo diplomático es el único camino para evitar el colapso total de la economía regional.