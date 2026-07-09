Crisis en el campo mexicano por la revisión anual del T-MEC

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas advirtió un panorama agroalimentario complejo debido a la incertidumbre generada por el acuerdo norteamericano.

La asimetría competitiva frente a los subsidios de Estados Unidos golpea directamente el financiamiento de pequeños y medianos productores locales.

Se prevé un alarmante desplome del 35 % en la superficie sembrada de granos para estados clave de la República Mexicana.

Productores agrícolas en vilo ante el nuevo esquema de revisión comercial

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) alertó este jueves que el campo de México se enfrenta a un entorno adverso. Álvaro López Ríos, secretario general de la organización, señaló que el mecanismo de evaluación anual genera una inestabilidad constante en los mercados agropecuarios.

Las presiones de Estados Unidos buscan reducir su déficit comercial endureciendo reglas de origen y medidas fitosanitarias. La falta de una extensión automática del acuerdo por 16 años inhibe el financiamiento privado y mantiene los precios internos deprimidos.

Desplome de siembra local e importación récord de granos básicos

A la crisis de competitividad se suma un retroceso sostenido en la producción de maíz nacional. De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el país importó 19,93 millones de toneladas de granos en los primeros cinco meses de 2026.

El Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) proyecta una caída del 35 % en las tierras sembradas del ciclo primavera-verano. Esta reducción afectará drásticamente a regiones productoras de granjas y cultivos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.