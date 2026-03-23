Crisis energética en Chile por el alza histórica en los precios de la gasolina y el diésel

23 de marzo de 2026 – Santiago de Chile – EFE.

El Gobierno de Chile ha ratificado un incremento sin precedentes en el valor de los combustibles como respuesta directa a la inestabilidad del mercado petrolero global derivada del conflicto en el Golfo Pérsico. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Hacienda, implica que a partir del próximo jueves los ciudadanos enfrentarán una subida del treinta y dos por ciento en la gasolina y un impactante sesenta y dos por ciento en el diésel. Las autoridades han calificado este ajuste como uno de los choques económicos más severos en la historia reciente del país, afectando la estructura de costos de transporte y el presupuesto de las familias chilenas.

Desde el Ejecutivo se ha justificado esta decisión técnica apelando a la fragilidad financiera heredada de periodos anteriores y al aumento de la deuda pública nacional. El ministro de la cartera económica señaló que el Estado enfrenta compromisos financieros significativamente superiores a los de hace cuatro años, lo que limita el margen de maniobra para subsidiar el precio de los hidrocarburos. Ante este escenario de estrechez fiscal, la administración busca sincerar los costos de la energía para evitar un desequilibrio mayor en las arcas fiscales, a pesar del impacto inflacionario que esto conlleva.

Para intentar mitigar las consecuencias sociales y económicas, se han diseñado una serie de ayudas focalizadas principalmente en el gremio de los transportistas y el transporte público. Entre las iniciativas destaca una subvención mensual de cien mil pesos destinada a los conductores de taxis y colectivos, la cual tendrá una vigencia de hasta seis meses. Asimismo, se pretende impulsar la electromovilidad mediante nuevas líneas de financiamiento preferencial para la renovación de flotas, buscando reducir a largo plazo la dependencia nacional de los derivados del petróleo.

En el ámbito del transporte masivo, el plan gubernamental contempla el congelamiento de las tarifas del transporte público en la capital hasta finales del año dos mil veintiséis. Esta medida se extenderá de forma proporcional a las diversas regiones del país para evitar que el alza de los combustibles se traslade directamente al precio de los pasajes pagados por los usuarios. Adicionalmente, se anunció una intervención específica en el precio de la parafina, combustible vital para la calefacción doméstica, cuyo valor regresará a niveles de inicios de año y permanecerá estable durante los meses de otoño e invierno.

La respuesta de los sectores productivos no se ha hecho esperar, especialmente por parte de las confederaciones de transporte de carga, quienes advierten sobre la necesidad de ajustar sus tarifas para mantener la operatividad del suministro nacional. Tras el anuncio oficial, se registraron extensas filas de vehículos en las estaciones de servicio de Santiago, evidenciando la preocupación de la población por el incremento inmediato en el costo de la vida. El Gobierno ha prometido trabajar de cerca con los gremios para garantizar la seguridad en las rutas y evitar posibles paralizaciones que afecten el abastecimiento de bienes básicos.

El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley con carácter de urgencia para fortalecer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, incrementando sus recursos de manera sustancial. Con esta inyección de capital, se busca crear un colchón financiero que permita amortiguar futuras fluctuaciones drásticas en el mercado internacional de crudo. Mientras tanto, la atención se centra en la capacidad del poder legislativo para aprobar estas medidas de contingencia antes de que la presión económica genere un clima de descontento social generalizado en el territorio chileno.