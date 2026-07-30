Crisis migratoria en Ceuta desata alerta en España

Qué pasó: Miles de migrantes presionan la frontera entre Marruecos y Ceuta intentando cruzar por tierra y mar en medio de choques esporádicos.

Miles de migrantes presionan la frontera entre Marruecos y Ceuta intentando cruzar por tierra y mar en medio de choques esporádicos. Por qué importa: Representa la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, impactando la estabilidad fronteriza en el norte de África y el enclave español.

Representa la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, impactando la estabilidad fronteriza en el norte de África y el enclave español. El dato clave: Autoridades españolas contabilizan al menos 18 muertos en la zona mientras miles continúan concentrados en poblados fronterizos como Fnideq.

Tensión fronteriza y masivo cruce marítimo en Ceuta y Melilla

Marruecos reforzó la seguridad en el paso fronterizo hacia Ceuta, sin lograr frenar el intento masivo de miles de personas por cruzar bordando la costa hacia el espigón español. El impacto alcanzó también a Melilla, donde el paso de Beni Enzar fue cerrado por intentos de ingreso.

Pese a que Rabat y Madrid confirmaron que los migrantes irregulares serán devueltos, la presión no cede en todo el mundo diplomático. Falsos rumores difundidos en redes sobre una supuesta apertura de fronteras han impulsado el desplazamiento masivo de jóvenes.

Contexto diplomático y despliegue en la frontera de Castillejos

El despliegue de seguridad incluye bloqueos en carreteras a Castillejos y controles en el transporte público en Tánger. Aun así, cientos de personas avanzan por los bosques para llegar a las áreas limítrofes y bordear la valla metálica.

Esta crisis coincide con tensiones bilaterales tras avances españoles sobre el Sáhara y reuniones recientes con Argelia, así como con el 27 aniversario del rey Mohamed VI. Las autoridades han confirmado un saldo de al menos 18 fallecidos durante los intentos de cruce.