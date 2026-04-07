Crisis y violencia en la Universidad de San Carlos ante la elección de rector en Guatemala

7 de abril de 2026 – Ciudad de Guatemala – EFE.

En las inmediaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala se registraron fuertes enfrentamientos entre grupos de estudiantes y personas encapuchadas. La escalada de violencia tuvo lugar justo antes de la jornada electoral programada para definir al próximo rector de la institución estatal. Los disturbios comenzaron cuando un grupo de alumnos intentó liberar los accesos del recinto, los cuales habían sido bloqueados por individuos presuntamente vinculados a la administración actual que busca la reelección para el periodo 2026-2030.

Este conflicto universitario ocurre en un momento determinante para la justicia en el país, ya que la universidad tiene un papel fundamental en las comisiones de postulación de este año. La institución es responsable de participar en la selección del nuevo fiscal general y de los magistrados de las cortes guatemaltecas. Debido a esta facultad legal, el control de la rectoría otorga una influencia directa sobre la designación de figuras clave en entes como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.

La gravedad de la situación motivó un pronunciamiento urgente por parte de la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos. El organismo internacional solicitó al Estado guatemalteco intervenir para evitar que se concrete un proceso electoral viciado y carente de transparencia. Según la denuncia, existe una exclusión sistemática de los cuerpos electorales opositores, mientras que solo se han acreditado formalmente a las planillas que guardan afinidad con el oficialismo universitario bajo argumentos administrativos cuestionables.

La organización regional enfatizó que el concepto de autonomía universitaria no debe utilizarse como una justificación para permitir actos delictivos o irregularidades dentro del campus. Se hizo un llamado a las cortes de justicia para que resuelvan los amparos legales que aún están pendientes antes de que la votación produzca resultados irreversibles. La intención es garantizar que el origen de la elección sea legítimo y no se consolide una autoridad basada en la nulidad de los procedimientos democráticos internos.

Diversos sectores de la sociedad civil y el actual gobierno de Guatemala han expresado su preocupación por la falta de garantías en esta contienda electoral. El presidente de la nación ha buscado mecanismos para defender la institucionalidad frente a los señalamientos de corrupción y manipulación en la máxima casa de estudios. La controversia ha escalado a tal punto que se cuestiona la validez de cualquier resultado que surja de una jornada marcada por el asedio a los estudiantes y la falta de pluralidad en la acreditación de votos.

Por otro lado, figuras religiosas y líderes de opinión han denunciado abiertamente una intención de fraude orquestada por grupos que mantienen el control de la universidad pública. Se ha señalado que estas estructuras buscan perpetuar su poder para seguir influyendo en la política nacional y en los órganos de control del Estado. Mientras la comunidad universitaria espera el desarrollo de los comicios este miércoles, el ambiente de incertidumbre y las denuncias de irregularidades legales mantienen en alerta a los observadores nacionales e internacionales.