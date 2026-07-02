Cristiano Ronaldo guía a Portugal a cuartos del Mundial

Portugal eliminó a Croacia tras una victoria agónica de 2-1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 celebrado en Toronto.

El encuentro marcó el posible adiós internacional de Luka Modric frente a un Cristiano Ronaldo que sigue vigente en su sexto torneo mundialista.

Gonçalo Ramos sentenció el pase luso en el minuto 90+3, tras un polémico gol anulado a Croacia en el tiempo de descuento.

Dramático triunfo luso en el Toronto Stadium

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentaron en un duelo cargado de nostalgia en el Toronto Stadium, donde ambos capitanes buscaban prolongar su sueño mundialista. Portugal dominó la posesión inicial, pero fue Croacia quien se adelantó al minuto 53 por conducto de Ivan Perisic.

El capitán portugués igualó las acciones desde el punto de penalti al minuto 67 tras revisión del VAR. En un cierre eléctrico, Gonçalo Ramos anotó el gol decisivo en el 90+3, asegurando el avance de su deportes nacional a la siguiente fase del torneo.

Un adiós amargo para la leyenda croata

El desenlace del partido estuvo marcado por la controversia arbitral, tras la anulación de un tanto croata al minuto 90+12 por una mano previa. La decisión, ratificada por el árbitro Espen Eskas tras consultar el VAR, generó incidentes en las gradas con lanzamiento de objetos al campo.

Esta eliminación representa un golpe duro para Luka Modric, quien a sus 40 años disputó probablemente su último encuentro mundialista. Mientras tanto, Portugal se prepara para continuar su camino en el certamen, manteniendo viva la presencia de Cristiano Ronaldo.