Croacia, con Modric en su quinto Mundial, sella su billete con victoria 3-1

14 de noviembre de 2025 – Deportes – EFE.

La selección nacional de Croacia ha asegurado su clasificación para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, tras imponerse 3-1 a las Islas Feroe. Con este triunfo, el equipo sella una fase clasificatoria notablemente exitosa y confirma la potencial participación de su capitán, Luka Modric, quien se acerca a disputar su quinto torneo mundial con el país balcánico.

De ser convocado por el entrenador Zlatko Dalic, Luka Modric, apodado el ‘Mago de Zadar’, se uniría a la élite de jugadores con 40 años o más que participan en la máxima competición global. Esta sería su quinta aparición, después de haber estado presente en 2006, 2014, 2018 y 2022. Croacia no logró clasificarse para la edición de 2010.

Al conseguir esta hazaña, Modric pasaría a formar parte de un grupo muy selecto de futbolistas que han alcanzado las cinco Copas del Mundo. Este grupo incluye a los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, así como al italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lothar Matthäus. Además, se encuentran cerca de jugar su sexto Mundial los astros Lionel Messi de Argentina y Cristiano Ronaldo de Portugal.

Esta clasificación marca la séptima vez que la nación de los Balcanes competirá en el torneo desde su independencia. Su debut mundialista fue en Francia 1998, donde alcanzaron las semifinales, y su mejor actuación histórica fue en Rusia 2018, llegando a la final, donde finalmente perdieron 4-2 ante la selección francesa.

El equipo dirigido por Dalic ha tenido un rendimiento muy sólido en la fase de grupos, acumulando 19 puntos gracias a seis victorias y un único empate sin goles contra la República Checa en siete partidos jugados. Croacia estaba emparejada en el grupo L con Gibraltar, Montenegro, la República Checa y las Islas Feroe. El equipo croata cerrará su participación en esta etapa clasificatoria enfrentándose como visitante a Montenegro, el otro equipo balcánico del grupo.

El encuentro contra Islas Feroe comenzó con un contratiempo para los croatas, quienes se encontraron en desventaja a los 16 minutos tras un gol de Geza David Turi que desvió un defensa y descolocó al portero Livakovic. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar, y el defensor Josko Gvardiol, del Manchester City, igualó el marcador a los 23 minutos con un potente tiro cruzado dentro del área. La evidente superioridad croata, marcada por una amplia posesión y un número dominante de disparos, se reflejó en el marcador con los goles de Peter Musa a los 57 minutos y Nikola Vlasic a los 70. El partido finalizó 3-1, aunque el resultado pudo haber sido más amplio dada la diferencia en el juego. Con un partido más que sus rivales, Islas Feroe se mantiene en la tercera posición del grupo con 12 puntos, un punto detrás de la República Checa.