Croacia elimina a Panamá con gol de Budimir

Qué pasó: Croacia derrotó 0-1 a Panamá en Toronto y reactivó sus opciones de clasificación en la Copa del Mundo.

Croacia derrotó 0-1 a Panamá en Toronto y reactivó sus opciones de clasificación en la Copa del Mundo. Por qué importa: El resultado decretó la eliminación matemática de la selección panameña tras encadenar dos derrotas consecutivas.

El resultado decretó la eliminación matemática de la selección panameña tras encadenar dos derrotas consecutivas. El dato clave: Ante Budimir anotó el gol decisivo en el minuto 54, justo después de ingresar desde el banquillo.

Análisis del triunfo de Croacia sobre Panamá en el Toronto Stadium

La selección de Croacia sumó tres puntos vitales en el Grupo L del Mundial 2026 al vencer por la mínima a Panamá. Un solitario gol del delantero Ante Budimir rompió la igualdad en un encuentro marcado por el dominio táctico inicial del equipo centroamericano.

El estratega Zlatko Dalic revolucionó el planteamiento croata tras un primer tiempo sin profundidad en el Toronto Stadium. La entrada de Budimir aportó la presencia en el área que los europeos necesitaban para batir la portería de Orlando Mosquera.

Récord histórico de Luka Modric y la eliminación de la marea roja

El centrocampista Luka Modric hizo historia al alcanzar los 200 partidos internacionales con la camiseta de Croacia. El capitán se unió al selecto club masculino de futbolistas bicentenarios junto a estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

A pesar del empuje ofensivo de Amir Murillo y José Luis Rodríguez, el esquema defensivo del técnico Thomas Christiansen no pudo sostener el empate. Con este resultado adverso, la escuadra de Panamá se despide del certamen de la FIFA a falta de una jornada.