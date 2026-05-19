Cuadro Arlequín de Picasso se vende por 42 millones en Sotheby’s

19 de mayo de 2026 – Nueva York – EFE.

El mercado internacional de arte moderno ha registrado un hito importante en la ciudad de Nueva York. La famosa pintura de estilo cubista titulada Arlequín Busto, creada por el célebre pintor español Pablo Picasso, fue adjudicada por la millonaria cifra de cuarenta y dos coma seis millones de dólares. La transacción se realizó durante una prestigiosa subasta organizada por la firma Sotheby’s, donde esta pieza se consolidó desde el primer momento como la principal atracción de la jornada para los coleccionistas e inversores del sector.

La valiosa obra de arte cumplió con las proyecciones económicas de los especialistas, quienes habían estimado su valor de salida en aproximadamente cuarenta millones de dólares. Tras una rápida pero intensa disputa entre varios compradores interesados, el precio de martillo alcanzó las expectativas comerciales, una cantidad a la que posteriormente se le añadieron los correspondientes impuestos y comisiones legales. Este éxito financiero contrasta con el historial del lienzo, el cual había protagonizado un intento de venta fallido hace casi dos décadas en el mismo circuito comercial.

Esta pintura histórica fue realizada por el maestro malagueño en el año mil novecientos nueve, apenas dos años después de haber culminado su emblemática obra Las señoritas de Avignon. La composición artística muestra el retrato de un arlequín que apoya su barbilla sobre una de sus manos, estructurado formalmente mediante figuras geométricas y una paleta cromática dominada por tonos grises, ámbares y verdes. La pieza es considerada un testimonio invaluable de la evolución técnica del autor durante los primeros años del movimiento pictórico que revolucionó el siglo veinte.

El óleo era el objeto más valioso dentro de la colección privada del pintor estadounidense Enrico Donati y su esposa Adele. Donati, reconocido en la historia del arte como el último exponente del movimiento surrealista, adquirió el cuadro a mediados de la década de mil novecientos cuarenta por una suma cercana a los doce mil dólares, luego de apreciarlo en una exhibición realizada en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. En la reciente puja, este Picasso logró superar en cotización a otras creaciones de firmas tan cotizadas como Vincent van Gogh y Henri Matisse.

A pesar del gran entusiasmo generado entre los asistentes y los portales especializados en subastas de arte, la recaudación de esta jornada no logró superar los registros históricos del pintor español, cuyos cuadros más cotizados han rebasado la barrera de los cien millones de dólares. El récord absoluto para una obra de su autoría lo mantiene actualmente el lienzo titulado Las mujeres de Argel Versión O, una pieza que alcanzó la suma de ciento setenta y nueve coma cuatro millones de dólares durante una sesión organizada por la casa Christie’s en el año dos mil quince.

La última vez que este retrato estuvo a punto de cambiar de dueño fue en el año dos mil ocho, poco después del fallecimiento de Donati, pero fue retirado de la oferta sin justificaciones oficiales debido a la inestabilidad financiera global de ese periodo. Los expertos de la casa de subastas explicaron que este lienzo fue concebido en un momento crucial de la trayectoria del artista, justo cuando se encontraba definiendo las bases conceptuales de su etapa cubista, lo que incrementa notablemente su valor documental y patrimonial para la historia del arte universal.