Cuarto arresto realizado en tiroteo masivo en Montgomery

17 de octubre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Un cuarto sospechoso del tiroteo masivo del 4 de octubre en el centro de Montgomery ha sido arrestado, según el Departamento de Policía de Montgomery.

Kemontae Hood, de 21 años, está acusado de asesinato capital, nueve cargos de agresión en primer grado y tres cargos de agresión en segundo grado. Fue arrestado el viernes y actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención del Condado de Montgomery.

MPD publicó un video en las redes sociales que muestra a Hood siendo escoltado a un auto de policía.

La policía ha realizado tres arrestos previos en este caso: Javorick Whiting, de 19 años, arrestado el jueves; Dantavious McGhee, de 19 años, arrestado el lunes; y un menor de edad no identificado, arrestado el 10 de octubre.

El MPD espera más arrestos en este caso. Hood es el tercer sospechoso acusado de asesinato.

Cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente debe comunicarse con CrimeStoppers al 215-STOP, Secret Witness al 625-4000 ó MPD al 625-2831.