Cuatro acusados de delitos federales de inmigración

15 de septiembre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un gran jurado federal en Huntsville ha acusado a cuatro individuos de delitos de inmigración, según anunció el fiscal federal Prim Escalona.

Los siguientes acusados fueron procesados por reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportados previamente:

Victor Alfonso Contreras-Gonzalez, 41, ciudadano de México;

Arturo Ayala-Aviles, 33, ciudadano de El Salvador;

Jose Jacuinde-Gutierrez, 32, ciudadano de México, fue acusado de reingresar ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportado previamente y de distribución de cocaína.

Marco Antonio Sanchez-Avila, 47, ciudadano de México, fue acusado de posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto y de posesión de arma de fuego por parte de un extranjero.

Estos casos forman parte de la Operación Take Back America, una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCOs), y proteger a nuestras comunidades de los autores de crímenes violentos. La Operación Take Back America optimiza los esfuerzos y recursos de los Grupos de Trabajo para el Combate del Crimen Organizado y las Drogas (OCDETFs) y del Proyecto Barrio Seguro (PSN) del Departamento. Las Investigaciones de Seguridad Nacional, socio de la Operación Take Back America, investigaron estos casos.

Una acusación solo contiene cargos. Un acusado se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.