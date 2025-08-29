Cuatro detenidos tras presuntamente incitar una pelea entre niños en Birmingham

29 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Cuatro mujeres fueron arrestadas el jueves después de que la policía informara que posiblemente alentaron una pelea entre estudiantes de secundaria.

Según la policía de Birmingham, la Unidad de Patrulla Policial Comunitaria de Alta Intensidad (HICOPP) del departamento fue llamada a la comunidad de viviendas de Tom Brown el jueves 28 de agosto por un informe de una pelea que involucraba a estudiantes de la Escuela Intermedia Hays.

Durante la investigación, la policía dijo que se enteraron de que varios adultos podrían haber alentado la pelea entre los estudiantes.

La policía dijo que los oficiales de HICOPP arrestaron a Jasmine Heidelberg, de 27 años, Tiara Williams, de 30, Khadijah Weaver, de 31, y Dianna Young, de 32, todas acusadas de contribuir a la delincuencia de un menor. La policía dijo que Tiara Williams también fue acusada adicionalmente de poner en peligro a un menor.

El jefe de policía de Birmingham, Michael Pickett, emitió un comunicado el jueves por la noche diciendo: “Este tipo de negligencia de los padres es una desgracia para nuestra comunidad y para la sociedad en su conjunto”.

La policía dice que las cuatro sospechosas fueron llevadas a la cárcel de la ciudad de Birmingham.