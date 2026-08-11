Cullman estrena programa de respuesta rápida ante emergencias

El cuerpo de bomberos implementa un sistema digital gratuito para que los residentes registren datos clave de sus viviendas.

La plataforma permite a los equipos de rescate conocer detalles críticos del inmueble antes de llegar al lugar del siniestro.

El registro del Perfil de Seguridad para la Vida toma solo unos minutos y cuenta con almacenamiento de datos protegido.

Cullman Community Connect agiliza la atención de bomberos y rescatistas

El Departamento de Bomberos de Cullman implementó la plataforma Cullman Community Connect, una herramienta diseñada para optimizar los tiempos de reacción y precisión táctica durante siniestros o urgencias médicas.

A través de este servicio, los habitantes pueden crear de forma voluntaria un Perfil de Seguridad para la Vida con información que resulta determinante para los socorristas en momentos críticos.

Perfiles de seguridad para hogares y comercios de la localidad

Los usuarios pueden ingresar información sobre los integrantes de la vivienda, contactos de emergencia, presencia de mascotas, puntos de acceso y riesgos específicos dentro de los inmuebles en esta zona de Alabama.

Las autoridades de Cullman Fire and Rescue aseguraron que todos los datos suministrados se mantienen bajo estrictos protocolos de privacidad y se utilizarán únicamente durante operativos activos de rescate.