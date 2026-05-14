Culpable de asesinato casi 6 años después de un tiroteo en Tuscaloosa en 2020

Culpable de asesinato casi 6 años después de un tiroteo en Tuscaloosa...

14 de mayo de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido declarado culpable de asesinato en relación con un tiroteo ocurrido en 2020, según documentos judiciales.

El viernes 16 de octubre de 2020, la policía de Tuscaloosa acudió a una vivienda en el bloque 1700 de University Blvd, cerca de Queen City Avenue, entre el centro de la ciudad y “The Strip”.

El tiroteo fue reportado a la 1:32 a.m., según la policía. La víctima fue identificada como Schuyler Bradley, de 19 años.

Bradley murió en el Hospital Regional DCH el sábado 17 de octubre de 2020.

La policía arrestó y acusó a Zachery Profozich de asesinato. En mayo de 2026, un jurado del condado de Tuscaloosa declaró a Profozich culpable de asesinato.