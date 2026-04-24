Cypress Hill anuncia Dios bendiga su primer disco de rap en español

24 de abril de 2026 – Nueva York – EFE.

La legendaria agrupación de California Cypress Hill ha confirmado el lanzamiento de su primera producción discográfica íntegramente en español titulada Dios bendiga para el próximo 24 de julio. Este proyecto representa un homenaje a las raíces latinoamericanas de sus integrantes y cuenta con la participación de figuras contemporáneas del género como el argentino Trueno y el mexicano Aleman. El anuncio realizado por sus representantes destaca que la obra busca funcionar como un símbolo de resistencia y un llamado a la cohesión social frente al panorama global contemporáneo.

Con una trayectoria que supera las tres décadas en la industria musical, el conjunto integrado por B Real, Sen Dog y DJ Muggs reafirma su posición como pioneros del hip hop con identidad latina. Desde sus inicios en las calles de Los Angeles a principios de los años noventa, la banda ha cosechado éxitos internacionales que los posicionaron en las listas de popularidad globales. Este nuevo álbum marca un hito en su carrera al dedicar un material completo al idioma que define su herencia cultural y su legado histórico en la música urbana.

El proceso de creación de este disco surgió a finales del año 2025 bajo la dirección musical del percusionista Eric Bobo durante una etapa de intensa actividad artística. Los miembros fundadores lograron una conexión natural con sus orígenes culturales, integrando la técnica de DJ Lord para modernizar su propuesta sonora. Los encargados de la producción señalan que la fluidez con la que se desarrollaron las letras en español demuestra la vigencia y profundidad del vínculo que el grupo mantiene con sus comunidades de origen.

El líder vocal de la banda, Louis Mario Freese, conocido artísticamente como B Real, definió esta nueva entrega como una oración dedicada a la cultura latina. El rapero enfatizó que para Cypress Hill la herencia hispana no debe considerarse una moda pasajera, sino un patrimonio que merece ser preservado y celebrado. En sus declaraciones, destacó la importancia de participar activamente en la época actual del rap latino, aportando un mensaje sólido que resuene tanto en los seguidores veteranos como en las nuevas audiencias.

Como referentes culturales que buscan cerrar la brecha entre diferentes generaciones, la agrupación incluyó en su repertorio colaboraciones con talentos emergentes como el dúo Coyote y la cantante Poe Leos. Cypress Hill ostenta récords históricos importantes, siendo el primer grupo de hip hop latino en alcanzar certificaciones de platino y multiplatino por sus altas cifras de ventas a nivel mundial. Su influencia ha sido determinante para la apertura de espacios en el mercado anglosajón para artistas que comparten su trasfondo cultural y lingüístico.

El lanzamiento se realiza bajo el sello discográfico HYBE Latin America y ya se ha estrenado un primer adelanto musical titulado Campeones. Este sencillo incorpora ritmos tradicionales de cumbia y cuenta con la colaboración de Mellow Man Ace, quien fuera miembro original de la formación. El video musical de esta canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales, ofreciendo a los fanáticos una muestra del sonido renovado que la banda californiana propone para este año 2026 en el mercado hispanohablante.