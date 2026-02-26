Daños por tormentas en todo Alabama el jueves

26 de febrero de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Se han reportado daños causados por las tormentas que ocurrieron en el condado de Jefferson el jueves por la tarde.

El Departamento de Bomberos de Center Point informa que 20 casas en el área de Main Street/Tapawingo y el extremo norte de Silver Lake Road han resultado dañadas, además de reportarse cables eléctricos y árboles caídos.

El jueves por la noche, comenzaron a circular fotos de granizo provocadas por las tormentas que se desplazaban por el estado.

Varios equipos de emergencia y reporteros se encuentran en múltiples ubicaciones en todo el centro de Alabama recopilando información a medida que las tormentas avanzan por el estado.