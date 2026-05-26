David Ospina revela las claves de la seleccion Colombia para el Mundial

26 de mayo de 2026 – Bogotá – EFE.

El guardameta David Ospina aseguro en la capital colombiana que el ritmo competitivo y la rapidez seran factores determinantes para el exito de la seleccion Colombia en la proxima cita mundialista. El experimentado arquero analizo el panorama del conjunto dirigido por Nestor Lorenzo dentro del Grupo K, zona que compartiran junto a las selecciones de Portugal, Republica Democratica del Congo y Uzbekistan.

Los entrenamientos del equipo tricolor ya se desarrollan en Bogota con un grupo inicial de diez futbolistas concentrados en la sede deportiva. Entre las principales figuras de la liga local y el futbol internacional que ya realizan trabajos de preparacion destacan los mediocampistas James Rodriguez, Richard Rios y Juan Camilo Portilla, ademas de los defensores Davinson Sanchez y Santiago Arias.

A sus 37 anos, el historico guardameta colombiano cerro recientemente su ciclo con el club Atletico Nacional tras clasificar a la final del torneo profesional. Ospina expreso su gratitud por el reconocimiento recibido por parte de la hinchada verdolaga y aclaro que definira las ofertas sobre su futuro deportivo en el balompie internacional unicamente cuando finalice la Copa del Mundo de la FIFA.

Esta edicion del torneo maximo de selecciones representara el tercer certamen mundialista en la trayectoria profesional del arquero antioqueño, quien ya defendio la porteria nacional en Brasil 2014 y Rusia 2018. El fixture del torneo deparara un reencuentro especial en la cancha frente al delantero Cristiano Ronaldo, con quien el guardameta suramericano compartio vestuario durante dos temporadas en el club arabe Al Nassr.

El calendario oficial de la fase de grupos establece que el debut de la seleccion cafetera se producira el proximo 17 de junio frente al combinado de Uzbekistan en el mitico Estadio Azteca de la Ciudad de Mexico. Posteriormente, la delegacion colombiana se trasladara a la ciudad de Guadalajara para disputar la segunda fecha del campeonato frente al representativo de la Republica Democratica del Congo.

El cierre de la primera etapa del torneo para el equipo sudamericano tendra lugar en la ciudad de Miami el 27 de junio, enfrentando a la poderosa seleccion de Portugal. Este compromiso ante los europeos se perfila desde ahora como uno de los partidos mas atractivos y con mayor demanda de boletos de toda la fase inicial del campeonato mundial.