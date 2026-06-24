Debate en Harvard recibirá a destacados alumnos de Alabama

Qué pasó : Diez estudiantes seleccionados de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham viajan a la Universidad de Harvard para sumarse a sus prestigiosos talleres nacionales de debate de verano.

: Diez estudiantes seleccionados de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham viajan a la Universidad de Harvard para sumarse a sus prestigiosos talleres nacionales de debate de verano. Por qué importa : El programa maximiza el desarrollo de habilidades críticas de oratoria, argumentación competitiva y liderazgo cívico con proyección universitaria de alto nivel.

: El programa maximiza el desarrollo de habilidades críticas de oratoria, argumentación competitiva y liderazgo cívico con proyección universitaria de alto nivel. El dato clave: Como fase preparatoria crucial, la organización SpeakFirst realiza un campamento intensivo de capacitación de tres días del 22 al 24 de junio de 2026.

Preparación intensiva de SpeakFirst para los talleres de Harvard

Un selecto grupo de diez estudiantes pertenecientes a las Escuelas de la Ciudad de Birmingham iniciará una importante experiencia académica internacional el próximo mes en la Universidad de Harvard. Los jóvenes representarán a la delegación local en los renombrados Talleres de Verano del Consejo de Debate de Harvard.

Para consolidar sus destrezas de comunicación persuasiva de cara a este reto nacional, la organización SpeakFirst programó un riguroso campamento de entrenamiento. Las jornadas de capacitación práctica se desarrollan intensamente del 22 al 24 de junio de 2026 en el estado de Alabama.

Impacto educativo y desarrollo cívico en Birmingham

El Dr. Mark Sullivan, superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham, destacó que esta oportunidad dota a los alumnos de herramientas fundamentales para el pensamiento crítico. La instrucción aborda técnicas avanzadas de investigación y estrategias de debate competitivo.

El entrenamiento funciona como una plataforma impulsora indispensable para el éxito profesional, académico y el compromiso social de los participantes. El programa intensivo expande la confianza individual y las competencias necesarias mucho más allá de los escenarios de competencia tradicionales.