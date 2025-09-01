Decomisan 600 kilos de cocaína y marihuana en tres operaciones antidrogas en Bolivia

1 de septiembre de 2025 – Santa Cruz/La Paz – EFE.

Las autoridades antidrogas de Bolivia han reportado el decomiso de casi 600 kilogramos de drogas en tres operativos recientes. Estos se llevaron a cabo en las regiones de Santa Cruz y Beni, logrando un golpe económico al narcotráfico valorado en más de 950.000 dólares. Las operaciones se realizaron los días 29 y 30 de agosto, y el coronel Ángel Morales, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), presentó públicamente la droga y los vehículos incautados.

El coronel Morales precisó que se confiscaron 270 kilos de marihuana y 326 kilos de clorhidrato de cocaína. Como resultado de estos operativos, seis personas fueron arrestadas. Dos de ellas fueron enviadas a prisión de manera preventiva, mientras que otras tres esperan su audiencia judicial. Una persona fue puesta en libertad, después de que un juez y la Fiscalía evaluaran su grado de participación en los hechos.

En un operativo realizado el 29 de agosto en la localidad de San Borja, Beni, la policía encontró 326 kilos de clorhidrato de cocaína en una pista de aterrizaje clandestina. Aunque no hubo arrestos en este lugar, el decomiso representa una pérdida para el narcotráfico de aproximadamente 690.000 dólares.

El 30 de agosto, en un segundo operativo en la ciudad de Santa Cruz, se detuvo a tres personas dentro de una vivienda particular. En el lugar se encontraron 89,4 kilogramos de marihuana, además de un vehículo, teléfonos celulares y la incautación de la propiedad.

La tercera operación, también llevada a cabo el 30 de agosto en Santa Cruz, resultó en la detención de un hombre y una mujer que intentaban enviar por autobús una bolsa con marihuana hacia la frontera con Brasil. La mujer confesó que tenía más droga en su casa, lo que llevó al decomiso total de 180,9 kilos en ese operativo.

El coronel Morales hizo un llamado a los dueños y choferes de vehículos de transporte público para que cumplan con la normativa de llevar un registro de pasajeros y carga. También recomendó que no se debe aceptar carga fuera de las terminales de autobuses, como medida para evitar actividades ilícitas de esta índole.