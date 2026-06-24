Decomisan cocaína en piñas en República Dominicana con destino a Afganistán

Qué pasó: Autoridades dominicanas incautaron 30 kilos de presunta cocaína camuflados en un cargamento de piñas de exportación.

Autoridades dominicanas incautaron 30 kilos de presunta cocaína camuflados en un cargamento de piñas de exportación. Por qué importa: El hallazgo desarticula una inusual ruta de narcotráfico internacional orientada hacia Asia Central con escala en Europa.

El hallazgo desarticula una inusual ruta de narcotráfico internacional orientada hacia Asia Central con escala en Europa. El dato clave: La sustancia estaba distribuida en 121 láminas ocultas dentro de 120 cajas de cartón en la terminal aérea de Santo Domingo.

Golpe al narcotráfico internacional en el Aeropuerto de Las Américas

Las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público descubrieron un cargamento ilícito en los depósitos de la principal terminal aérea del país. La inspección de seguridad localizó la sustancia camuflada en un envío frutal que pretendía burlar los controles aduaneros.

El cargamento interceptado tenía como destino final Afganistán, planificando una escala previa en España. Durante la operación antinarcóticos se logró la detención de un hombre, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para capturar a los demás integrantes de esta red criminal.

Evidencias incautadas y cifras de decomisos en 2026

Además de las 121 láminas de droga, las fuerzas de seguridad dominicanas confiscaron un camión tipo furgón, un teléfono móvil, dinero en efectivo y documentos clave. La presunta cocaína fue trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el peso exacto y su pureza.

Esta operación eleva a más de 14,3 toneladas de sustancias prohibidas incautadas por la DNCD en lo que va de 2026. La estrategia de seguridad en República Dominicana ha permitido la destrucción de 23.638 kilos de estupefacientes desde enero hasta la fecha actual.