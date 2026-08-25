Dedican tramo de la U.S. 72 al agente Billy Clardy III

El Departamento de Policía de Huntsville y autoridades locales inauguraron la Milla Conmemorativa del Agente Billy Clardy III en la autopista U.S. 72.

La iniciativa rinde homenaje permanente al oficial antidrogas asesinado en el cumplimiento del deber durante un operativo en 2019.

La designación fue aprobada formalmente mediante una resolución de la Legislatura Estatal tras contar con el respaldo del representante Rex Reynolds.

Tributo permanente en la autopista U.S. 72

Las autoridades del condado de Madison se reunieron junto a familiares del oficial caído para concretar la colocación de marcadores conmemorativos a lo largo de la ruta U.S. 72 East. Las señales viales fueron instaladas en ambos sentidos de la carretera para perpetuar su memoria.

El homenaje busca reconocer el sacrificio del oficial de la Unidad del Equipo Estratégico Antidrogas (STAC), quien formaba parte de la policía local desde 2005. El jefe del departamento, Kirk Giles, y el alcalde Tommy Battle destacaron la huella imborrable que dejó el agente en la comunidad.

Legado legislativo y trayectoria del oficial caído

El tributo vial se suma al impacto legal generado tras su deceso con la aprobación de la Ley Agente Billy Clardy III. Promovida por el representante estatal Rex Reynolds, esta legislación dotó a las fuerzas del orden de herramientas clave para combatir el narcotráfico.

Antes de su labor en el cuerpo policial, Clardy sirvió como un destacado veterano del Ejército de los Estados Unidos. Su trayectoria profesional estuvo marcada por múltiples reconocimientos al mérito por su servicio en favor de la seguridad ciudadana.