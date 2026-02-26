Defensores piden a Alabama ampliar desayunos escolares gratuitos para todo niño

26 de febrero de 2026 – Alabama – Agencias.

Alabama debería garantizar el acceso a desayunos sin costo para cada niño en las escuelas públicas del estado, expresaron este martes los miembros de Alabama Arise Action a los legisladores.

Más de 210 simpatizantes de Arise se reunieron esta semana en la Casa del Estado en Montgomery, junto a decenas de miembros de la Asociación de Nutrición Escolar de Alabama (ASNA), para mostrar su apoyo a la expansión del desayuno escolar gratuito. Los defensores instaron a los legisladores a destinar 14 millones de dólares el próximo año para asegurar que los desayunos sin costo estén disponibles para todos los niños en las escuelas públicas participantes de Alabama.

Esta solicitud representaría menos del 0.14% del presupuesto del Fondo fiduciario para la Educación de 10,500 millones de dólares propuesto por la gobernadora Kay Ivey para el año fiscal 2027. Según los ponentes en la conferencia de prensa de Arise, esta financiación proporcionaría beneficios a largo plazo para los habitantes de Alabama.

“Las comidas escolares saludables y sin costo para todos los estudiantes no son un gasto”, afirmó la presidenta de ASNA, Cacyce Davis. “Son una inversión en las familias. Son una inversión en las comunidades. Y son una inversión en la futura fuerza laboral de nuestro estado”.

Miembros de ASNA y la representante Barbara Drummond (demócrata por Mobile) se unieron a los defensores de Arise en la conferencia de prensa, que formó parte del evento anual del Día Legislativo de Arise.

Aprovechar la inversión en nutrición infantil del año pasado

Los legisladores de Alabama dieron un paso importante en nutrición infantil en 2025 al asignar 7.3 millones de dólares para ampliar el acceso a desayunos escolares gratuitos en más escuelas públicas. Más de 190,000 niños se han beneficiado de esta inversión para hacer que las comidas escolares sean más accesibles.

Los defensores de Arise piden ahora 14 millones de dólares para el próximo año, de modo que Alabama pueda mantener y fortalecer el progreso alcanzado.

“Esa inversión [en 2025] marcó una diferencia significativa para los distritos de todo Alabama y para miles de niños que dependen del desayuno escolar para comenzar su día”, señaló Davis. “Gracias a ese apoyo, más estudiantes entran al aula nutridos y listos para aprender”.

El acceso a comidas escolares gratuitas en Alabama casi se ha duplicado desde 2019, y los puntajes en inglés y matemáticas han mejorado significativamente durante ese tiempo. Drummond, defensora desde hace mucho tiempo del aumento en la inversión para el acceso a alimentos, afirmó que este crecimiento ha ayudado a mejorar el rendimiento académico de muchos estudiantes.

“Un desayuno saludable es la primera lección del día”, dijo Drummond. “Alimenta las mentes jóvenes incluso antes de que suene la campana. Cuando los niños comen por la mañana, aprenden mejor durante todo el día”.

Davis añadió que ha visto el impacto positivo en su rol como directora de nutrición infantil: mayor participación, mejor asistencia, menos quejas de dolores de estómago o cabeza en la enfermería, y un alivio financiero real para las familias.

‘Se trata de nuestros niños’

La Dra. Shakita Brooks Jones, presidenta de la junta de Alabama Arise Action, afirmó que garantizar que los niños tengan la nutrición necesaria para aprender y prosperar es una cuestión moral.

“Creemos en derribar las barreras políticas que limitan las oportunidades”, dijo Jones. “Creemos que la política pública debería facilitar, no dificultar, que las familias con dificultades lleguen a fin de mes. Y creemos que nadie en nuestro estado debería pasar hambre, especialmente los escolares”.

Drummond instó a los ciudadanos de Alabama a pedir a sus legisladores que apoyen esta asignación de 14 millones de dólares. “Desde Mobile hasta Wiregrass y Huntsville, podemos lograrlo. Porque no se trata de nosotros. Se trata de nuestros niños”.

Alabama Arise Action es una organización estatal sin fines de lucro, dirigida por sus miembros, que promueve políticas públicas para mejorar la vida de los habitantes de Alabama marginados por la pobreza.