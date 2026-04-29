Delcy Rodriguez exige fin de sanciones para impulsar economia de Venezuela

29 de abril de 2026 – Caracas – EFE.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, encabezo este miercoles un evento publico donde denuncio el impacto negativo de las medidas internacionales sobre la nacion. Desde el estado Aragua, la mandataria califico la situacion actual como una asfixia financiera sin precedentes en la historia de la republica. Segun sus declaraciones, mas de mil medidas restrictivas extranjeras bloquean el desarrollo economico del pais caribeno.

Durante su discurso en el Teatro de la Opera, la gobernante enfatizo que el bloqueo contra la economia venezolana suma un total de mil ochenta y un sanciones activas. Estas declaraciones se realizaron en el contexto de una movilizacion nacional que busca visibilizar el rechazo ciudadano a las limitaciones externas. La jornada de protesta comenzo a mediados de abril y se espera que concluya con actos masivos esta misma semana.

La presidenta encargada aprovecho la plataforma para enviar un mensaje directo al gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. La peticion formal incluyo tambien a las potencias de Europa para solicitar la eliminacion total de cualquier restriccion vigente. El objetivo principal de este llamado es lograr que el pais pueda retomar sus actividades comerciales y financieras sin ningun tipo de obstaculo externo.

El escenario politico cambio drasticamente desde el pasado tres de enero tras la captura de Nicolas Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas militares estadounidenses. A partir de ese momento, Washington inicio un proceso de flexibilizacion en sectores estrategicos como los hidrocarburos y la mineria mediante licencias especiales. Estas medidas permitieron un acercamiento inicial con el sistema financiero publico despues de un largo periodo de aislamiento internacional.

Gracias a este alivio temporal, Venezuela ha logrado formalizar nuevos acuerdos con empresas transnacionales del sector energetico. Ademas, la gestion actual ha restablecido los canales de comunicacion y cooperacion con instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional. Estos avances representan un alivio para la estabilidad economica, aunque la administracion local considera que estas acciones son todavia insuficientes para una recuperacion completa.

Rodriguez recalco que las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro no ofrecen la seguridad juridica necesaria para los inversionistas. La mandataria argumento que al ser permisos temporales, el pais sigue expuesto a la incertidumbre politica y economica constante. Por este motivo, la exigencia central del gobierno encargado sigue siendo el cese definitivo y permanente de todas las sanciones impuestas contra el territorio venezolano.