Delcy Rodríguez mantuvo un encuentro con el director de la CIA en Caracas

16 de enero de 2026 – Washington – EFE.

La vicepresidenta encargada del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, mantuvo un encuentro formal en la capital con John Ratcliffe, quien encabeza la agencia de inteligencia estadounidense. Esta reunión tuvo como eje principal la discusión de asuntos de seguridad nacional con el propósito de establecer vínculos más estrechos entre ambas naciones. Fuentes oficiales confirmaron que el acercamiento busca definir una nueva etapa en la comunicación política y estratégica de la región.

El representante de la inteligencia norteamericana se trasladó a territorio suramericano por instrucción directa del mandatario Donald Trump. El objetivo primordial de esta misión diplomática fue entregar un mensaje claro sobre la disposición de Washington para optimizar los nexos laborales y operativos con las autoridades locales. Según reportes de medios internacionales, este viaje representa un paso significativo para modificar la dinámica bilateral vigente hasta el momento.

En el transcurso de las conversaciones en Caracas, se exploraron diversas alternativas para fomentar la cooperación en materia económica entre los dos países. El funcionario de Estados Unidos enfatizó que es prioritario que Venezuela deje de funcionar como un espacio de protección para grupos que amenazan los intereses estadounidenses. Se hizo hincapié específicamente en la necesidad de combatir de manera conjunta a las organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Esta cita entre los altos mandos ocurre en un contexto de cambio político, donde Rodríguez asumió el liderazgo del país con el respaldo de Washington tras la detención de los antiguos gobernantes. La intención fundamental de este diálogo fue establecer canales de certidumbre mutua para la nueva administración venezolana. La presencia de Ratcliffe subraya la relevancia que la Casa Blanca otorga al proceso de transición y a la estabilización del entorno institucional.

Cabe destacar que el jefe de la CIA es el miembro del gabinete de mayor nivel que visita la nación tras los eventos que derivaron en el proceso judicial contra la administración anterior en Nueva York. Este encuentro sucedió de manera simultánea a otra reunión relevante celebrada en la Casa Blanca entre el presidente Trump y la opositora María Corina Machado. Estos movimientos diplomáticos paralelos reflejan la compleja red de alianzas y decisiones tomadas por el gobierno estadounidense.

Bajo la gestión actual que cuenta con la tutela de Estados Unidos, se han concretado acuerdos para el suministro masivo de petróleo hacia los mercados norteamericanos. El gobierno interino ha facilitado la entrada de capitales privados internacionales para reactivar la producción energética local con el aval de la administración republicana. Este esquema busca fortalecer la economía venezolana mediante la apertura comercial y la explotación de recursos naturales en coordinación con inversores extranjeros.