Delcy Rodríguez recibió a la nueva jefa diplomática de EE.UU.

2 de febrero de 2026 – Caracas – EFE.

La mandataria interina de Venezuela sostuvo un encuentro formal este lunes con la funcionaria designada por el gobierno estadounidense para liderar la reapertura de su sede diplomatica. La llegada de la representante norteamericana el pasado fin de semana marca el fin de un periodo de siete años sin contacto oficial entre ambas naciones. Esta reunion presencial tuvo lugar en la sede del ejecutivo nacional y representa un paso significativo en el complejo panorama politico actual de la region.

La informacion sobre este acercamiento fue difundida por los canales oficiales del ministerio de comunicacion, confirmando que la recepcion se realizo en el palacio de gobierno. Aunque no se divulgaron los pormenores especificos de lo conversado, se compartieron imagenes del momento para validar la importancia del evento. El encuentro se enmarca en una serie de acercamientos de alto nivel que buscan reestablecer los canales de dialogo entre Caracas y Washington.

Por su parte, la delegada de Estados Unidos confirmo la cita a traves de sus plataformas digitales, mencionando que en la conversacion tambien estuvo presente el maximo responsable del poder legislativo. Durante la sesion, la diplomatica reitero la hoja de ruta establecida por su gobierno para el pais suramericano, la cual se fundamenta en etapas de estabilizacion y mejora financiera. Estas fases forman parte de una estrategia mas amplia orientada a lograr un cambio politico profundo en la nacion.

La reapertura de la oficina de asuntos venezolanos se produce en un contexto de tension tras los recientes acontecimientos militares que resultaron en la detencion del anterior mandatario por parte de fuerzas externas. La nueva jefa de la mision tiene la tarea de interactuar con diversos sectores de la poblacion, incluyendo a representantes publicos y miembros de la sociedad civil. El objetivo es avanzar en una propuesta internacional que busca una transicion estructurada tras los cambios ocurridos a principios de año.

El plan impulsado por el departamento de estado norteamericano propone una secuencia que comienza con el ordenamiento de las instituciones y continua con el fortalecimiento de la economia local. Segun los portavoces extranjeros, la meta final es asegurar un proceso democratico que permita normalizar la situacion interna del pais. Esta vision es el eje central de la nueva relacion que se intenta construir bajo la supervision de los altos mandos de la diplomacia de Estados Unidos.

Desde el bando venezolano se ha definido este periodo como una fase de exploracion diplomatica necesaria para normalizar la presencia de delegaciones en ambas capitales. El gobierno actual busca tambien abordar los efectos legales y politicos de lo que denominan como una captura ilegal de sus anteriores figuras de poder. A pesar de las marcadas diferencias en la narrativa, ambos sectores parecen estar dispuestos a mantener una agenda de trabajo conjunta para manejar la crisis presente.