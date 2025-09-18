Delincuente condenado a casi siete años por posesión ilegal de ametralladora y arma

18 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un delincuente convicto fue sentenciado el jueves por posesión ilegal de una ametralladora y un arma de fuego, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con un acuerdo de culpabilidad, las autoridades dicen que Kelvontae Rashad Wallace, de 26 años y residente de Pell City, poseyó ilegalmente un arma de fuego y una ametralladora en dos ocasiones separadas.

El 15 de diciembre de 2023, los oficiales de la policía de Talladega fueron llamados a una gasolinera donde una persona había recibido un disparo. Cuando los agentes llegaron, encontraron a una víctima tirada en el suelo que había recibido disparos en el estómago, la espalda y ambas piernas.

La policía encontró cinco casquillos de bala calibre .45 en la escena y al menos tres agujeros de bala en los cristales de las ventanas y la puerta de la tienda. Los oficiales dicen que un video de vigilancia de la gasolinera mostró a Wallace llegar en su vehículo, salir y dispararle a la víctima con una pistola Glock que había sido convertida en una ametralladora usando un dispositivo de conversión, también conocido como “interruptor Glock”.

El 2 de enero de 2024, el Grupo de Trabajo de Fugitivos de la Costa del Golfo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la policía de Pell City fueron al apartamento de Wallace para arrestarlo por órdenes de arresto por asalto en primer grado y por disparar contra una vivienda ocupada en el tiroteo de la gasolinera.

Cuando las autoridades llegaron al apartamento, los oficiales dicen que Wallace intentó huir por la puerta trasera, pero fue detenido por los agentes que lo arrestaron. En la escena, los oficiales recuperaron del apartamento de Wallace una pistola con una bala en la recámara y un cargador lleno.

El 18 de septiembre de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que Wallace había sido sentenciado a casi siete años (79 meses) de prisión.