Delincuente convicto se declara culpable de robo en gasolinera del este de Alabama

Delincuente convicto se declara culpable de robo en gasolinera del este de...

26 de marzo de 2026 – ATTALLA, Alabama – Agencias.

Un hombre de Munford se declaró culpable en relación con un robo en una gasolinera ocurrido en 2025, según anunció el jueves la Fiscalía Federal.

De acuerdo con la Fiscalía Federal, Joseph Lee Rainey, de 34 años y con antecedentes penales, entró a una gasolinera Marathon el 20 de agosto de 2025 en Attalla, tomó una bebida de una nevera portátil y se acercó a un cajero como si fuera a pagar, para luego robarle a punta de pistola.

Las autoridades indicaron que el cajero accedió a pagar y le entregó a Rainey 500 dólares.

Cinco días después, el 25 de agosto, según informaron las autoridades, miembros de la Unidad de Delitos Graves del 7.º Distrito Judicial buscaban a Rainey en Ohatchee cuando intentaron detener un vehículo en el que viajaba como pasajero.

Las autoridades indicaron que el conductor frenó bruscamente y salió del vehículo antes de que Rainey tomara el volante y huyera a toda velocidad. Se produjo una persecución a alta velocidad que terminó cuando Rainey salió del vehículo y huyó a pie. Las autoridades informaron que Rainey fue encontrado poco después escondido en una zona boscosa.

Durante el registro del vehículo, las autoridades encontraron una pistola Taurus de 9 mm que coincidía con el arma utilizada en el robo a la gasolinera Marathon y un teléfono celular.

El Departamento de Justicia indicó que Rainey tiene prohibido poseer armas de fuego debido a sus seis condenas previas por delitos graves, ocurridas entre 2016 y 2024.

La Fiscalía de los Estados Unidos anunció el jueves 26 de marzo que Rainey se declaró culpable ante un juez de robo según la Ley Hobbs, portar y exhibir un arma de fuego durante un delito violento y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.