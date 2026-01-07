Delincuente sexual convicto de Pinson sentenciado a 20 años por pornografía infantil

7 de enero de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Un hombre de Pinson ha sido condenado a 20 años de cárcel por delitos de explotación sexual infantil.

Según la fiscal federal Prim F. Escalona, Benjamin Ross Norris, de 44 años, recibió una sentencia de 20 años, seguidos de un periodo de libertad supervisada de por vida.

La oficina de Escalona informó que originalmente se le ordenó a Norris pagar $30,500 en restitución a las víctimas infantiles de sus crímenes. Previamente, Norris se había declarado culpable de transporte y posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, el 28 de mayo de 2022, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) recibió cuatro informes de la línea de ayuda CyberTipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, relacionados con dos cuentas de internet que se utilizaban para transmitir material de abuso sexual infantil. Ambas cuentas estaban asociadas con Norris.

El 22 de julio de 2022, se obtuvieron órdenes de registro estatales para la residencia de Norris en Pinson y otra ubicación vinculada a él en Trussville.

Escalona señaló que se incautaron múltiples dispositivos electrónicos en las propiedades. Las dos cuentas de internet mencionadas en los informes de CyberTipline fueron halladas en el teléfono celular de Norris.

Según la fiscal, el examen forense de sus dispositivos electrónicos reveló un total de 179 archivos de pornografía infantil.

La oficina de Escalona destacó que, al momento del hallazgo de estos archivos, Norris ya contaba con una condena previa por posesión de pornografía infantil. Reportes anteriores indicaron que, en diciembre de 2019, Norris fue sospechoso de robo y posteriormente arrestado por cargos de pornografía infantil por el Departamento de Policía de Trussville.

El Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en Birmingham investigó el caso, junto con ALEA y el Departamento de Policía de Homewood.