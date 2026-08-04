Demanda a la policía de Madison por fatal choque vial

Mardasha Woods presentó una demanda formal por negligencia e imprudencia contra la Oficina del Alguacil del Condado de Madison.

El litigio se origina tras una colisión vehicular donde falleció el joven Jacques L. Whitt, de 27 años.

El documento acusatorio señala que la patrulla policial circulaba a más de 114 millas por hora al momento del impacto.

Demanda judicial por choque mortal en la Carretera 53

Una acción legal por imprudencia y negligencia fue interpuesta contra la Oficina del Alguacil del Condado de Madison y el agente Christopher Cahoon. La demandante, Mardasha Woods, sobrevivió al severo impacto ocurrido el pasado 13 de junio sobre la Carretera 53.

La querella presentada ante los tribunales locales del estado de Alabama sostiene que el oficial conducía a una velocidad mínima de 114 mph. De acuerdo con el expediente, la colisión ocurrió cuando el auto de Woods realizaba un giro a la izquierda.

Siniestro vial deja un fallecido y varios heridos de gravedad

El trágico percance investigado por la Agencia de Aplicación de la Ley provocó la muerte instantánea del pasajero Jacques L. Whitt. Asimismo, Woods y otro acompañante sufrieron lesiones severas que requirieron su traslado urgente al Hospital de Huntsville.

Tanto el agente Cahoon como un pasante que lo acompañaba resultaron lesionados durante el impacto. Aunque los reportes señalan que la patrulla llevaba luces y sirenas encendidas, la demandante solicitó un juicio con jurado para fijar indemnizaciones.