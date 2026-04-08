Demanda contra Donald Trump por ocultar planes del muro en parque natural

8 de abril de 2026 – Austin (EE.UU.) – EFE.

La organización ambientalista Centro para la Diversidad Biológica ha iniciado una acción legal formal contra la administración del presidente Donald Trump tras la negativa de diversas agencias federales de transparentar los proyectos de construcción en áreas protegidas. La demanda sostiene que el gobierno ha mantenido en secreto información crucial sobre la extensión y el impacto ambiental de la barrera fronteriza que se planea edificar en zonas de alta sensibilidad ecológica. Esta falta de apertura ha generado una gran preocupación entre los defensores del medio ambiente, quienes exigen conocer los detalles técnicos antes de que se inicien las obras físicas.

El foco principal de este conflicto legal se encuentra en el Parque Nacional de los Organ Pipe Cactus, un ecosistema único en Arizona que ha sido designado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Los activistas argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional está ignorando leyes fundamentales de protección ambiental al acelerar la edificación del muro fronterizo sin realizar las consultas públicas pertinentes. La falta de acceso a los expedientes gubernamentales impide que los científicos y la sociedad civil evalúen cómo la estructura metálica podría fragmentar los hábitats de especies en peligro de extinción.

Según los documentos presentados ante la corte, el gobierno federal ha rechazado múltiples solicitudes de acceso a la información realizadas bajo la ley de transparencia. Los demandantes afirman que el equipo de Donald Trump está utilizando facultades extraordinarias para evadir el escrutinio judicial y ambiental sobre la construcción en tierras federales. Esta opacidad institucional no solo afecta al derecho a la información, sino que también pone en riesgo la preservación de monumentos nacionales que albergan vestigios arqueológicos y una biodiversidad que no se encuentra en ninguna otra parte del continente.

El impacto del muro en la frontera sur de Estados Unidos va más allá de la política migratoria, ya que implica la alteración de corredores biológicos naturales. Los especialistas señalan que la instalación de iluminación de alta intensidad y la excavación de cimientos profundos pueden secar fuentes de agua vitales para la fauna local. Al no divulgar los planes de ingeniería, el gobierno impide que se propongan alternativas menos dañinas, como el uso de tecnología de vigilancia electrónica en lugar de barreras físicas permanentes que dañan irremediablemente el paisaje desértico.

Esta batalla legal es solo una parte de una serie de litigios que buscan frenar el avance de las obras financiadas mediante la declaración de emergencia nacional. Varias coaliciones de estados y grupos de derechos civiles se han sumado a las críticas contra el uso de fondos destinados originalmente a la defensa militar para la edificación de la valla. La demanda del Centro para la Diversidad Biológica pone énfasis en que la seguridad nacional no debe ser una excusa para devastar el patrimonio natural que pertenece a todos los ciudadanos y que las agencias deben rendir cuentas.

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre el equilibrio entre el poder ejecutivo y las leyes de conservación de la naturaleza en territorio estadounidense. Mientras el proceso judicial avanza, los trabajos de preparación en la frontera continúan generando tensiones entre los residentes locales y las autoridades federales. La exigencia de transparencia es el primer paso para garantizar que cualquier proyecto de infraestructura de gran escala cumpla con los estándares de sostenibilidad y respeto por los ecosistemas protegidos que definen la geografía del suroeste del país.