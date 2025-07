Demandan a Trump por restringir asesoría legal a migrantes en Alligator Alcatraz

16 de julio de 2025 – Nueva York – EFE.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, denunciando que las personas detenidas en el centro Alligator Alcatraz, en Florida, no tienen acceso adecuado a asesoría legal. Entre los demandantes se encuentran migrantes recluidos en el centro y bufetes de abogados como Florida Keys Immigration y Sanctuary of the South, que afirman que sus clientes no cuentan con garantías básicas.

Los abogados sostienen que se ha limitado gravemente el derecho de los migrantes a recibir representación legal y que, además, no se permite la entrega de documentos necesarios para tramitar su liberación. Estas restricciones, según ellos, vulneran el derecho al debido proceso que debería proteger a cualquier persona bajo custodia del gobierno.

La demanda también señala que el acceso de los abogados al centro ha sido bloqueado, se han prohibido las visitas presenciales y se han restringido las comunicaciones confidenciales por teléfono o videollamada. Además, aseguran que tampoco se permite el intercambio de documentos escritos entre los equipos legales y sus clientes detenidos.

Representados por la ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice, los demandantes consideran que estas condiciones violan no solo los derechos de los migrantes, sino también los de los profesionales legales que los asisten. En su denuncia también describen el entorno del centro como insalubre y poco digno.

Las condiciones denunciadas incluyen temperaturas extremas, alta presencia de mosquitos, carpas inundadas, falta de agua potable y colapsos frecuentes en los sanitarios, que los propios detenidos deben desatascar con las manos. También reportan comida insuficiente o en mal estado y la imposibilidad de ejercer sus creencias religiosas.

Eunice Cho, abogada principal del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, declaró que este centro representa un nuevo episodio alarmante en la historia del país, señalando que su creación refleja un uso autoritario del poder estatal. Los detenidos, ubicados en instalaciones improvisadas dentro de los Everglades, han denunciado condiciones inhumanas en un entorno hostil, construido en tiempo récord sobre un antiguo aeródromo rodeado de caimanes y pitones.