Demandantes de Chicago declaran victoria legal contra político operativo migratorio de Trump

2 de diciembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Los grupos que interpusieron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional por el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y periodistas durante la operación migratoria ‘Midway Blitz’ en Chicago, anunciaron su triunfo sobre la Administración de Donald Trump. Los representantes legales del litigio informaron en un comunicado que la acción legal federal fue retirada voluntariamente debido a que las fuerzas dirigidas por el controvertido comandante Gregory Bovino se habían retirado de la región.

David B. Owens, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y director de la Clínica de Derechos Civiles y Justicia, afirmó que la victoria se consolidó “el día que abandonaron la ciudad”. Agregó que los ciudadanos de Chicago enfrentaron el acoso y la intimidación del gobierno de Trump y les demostraron que se habían equivocado de lugar para ejecutar sus acciones.

Por su parte, el Chicago Headline Club, uno de los demandantes, comunicó que aceptaban la victoria, considerándola un “gran triunfo para la libertad de prensa”. El colectivo explicó que, dado que la presencia de ICE y la Patrulla Fronteriza se ha reducido por el momento, ya no consideran necesario seguir adelante con la disputa judicial.

La demanda fue presentada el 6 de noviembre, motivada por la violenta represión de manifestantes con gases lacrimógenos y bombas químicas en un centro de ICE en Broadview, cerca de Chicago, lo que llevó a una jueza de distrito a intervenir y limitar el uso de la fuerza por parte de las tropas federales. La jueza Sara Ellis documentó en un dictamen de 233 páginas numerosos incidentes de brutalidad sin justificación y acusó a funcionarios del DHS de mentir en un intento por justificar la violencia.

La reverenda Abby Holcombe, también demandante, expresó su orgullo por haber obligado a la Administración a rendir cuentas y por haber contribuido a que dejaran tranquilas a las comunidades. Sin embargo, advirtió sobre el enorme daño causado por la violencia. Señaló que miles de vecinos fueron detenidos sin el debido proceso y desaparecieron, y que miles más, incluida una generación de niños de Chicago, quedaron traumatizados y aterrorizados por la brutalidad imprudente e ilegal de los agentes.

Los abogados señalaron que la Operación ‘Midway Blitz’ no era un genuino intento de hacer cumplir la ley de inmigración, sino más bien una prueba de la Administración de Donald Trump para normalizar la violencia extrema de los agentes federales en las calles de Estados Unidos. Concluyeron afirmando que han demostrado que tales tácticas pueden ser superadas y que es crucial mantenerse vigilantes ante futuros intentos del Gobierno federal de causar caos en las comunidades.