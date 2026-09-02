Demócratas apoyan votación y rescatan la agenda de Mike Johnson

Qué pasó: Los legisladores Jared Golden y Marie Gluesenkamp Perez rompieron la línea partidista para respaldar una votación clave del Partido Republicano.

Los legisladores Jared Golden y Marie Gluesenkamp Perez rompieron la línea partidista para respaldar una votación clave del Partido Republicano. Por qué importa: El sorpresivo apoyo impidió que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, perdiera el control ante una rebelión conservadora.

El sorpresivo apoyo impidió que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, perdiera el control ante una rebelión conservadora. El dato clave: La maniobra busca la aprobación de una ley clave para los pescadores de Maine y desató un pedido de sanciones internas en la bancada demócrata.

El pacto bilateral en la Cámara de Representantes para destrabar proyectos

Los representantes Jared Golden (Maine) y Marie Gluesenkamp Perez (Washington) permitieron avanzar la agenda republicana en el Capitolio. Su voto impidió la paralización plenaria provocada por un sector de extrema derecha liderado por Chip Roy.

La medida permitió dar viabilidad a un proyecto que protege de regulaciones costosas a los pescadores de langosta de Maine, iniciativa respaldada por la Casa Blanca. A su vez, los republicanos lograron reactivar proyectos de mensaje político de cara a la contienda electoral.

Tensión interna en los partidos y fricciones políticas de la nación

El movimiento sorpresivo generó indignación en la cúpula demócrata encabezada por Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar. La dirigencia solicitó evaluar represalias urgentes ante la falta de notificación previa por parte de ambos parlamentarios.

Por su parte, los republicanos de extrema derecha exigían paralizar los debates como protesta por la financiación aprobada en el Senado. Entre sus demandas figuraban medidas contra la vigilancia masiva y más recursos destinados a la agenda sobre la frontera impulsada por Donald Trump.