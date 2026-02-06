Demócratas proponen aumento salarial para el sheriff del condado de Jefferson

6 de febrero de 2026 – Condado de Jefferson, Alabama – Agencias.

La delegación demócrata del condado de Jefferson ha presentado proyectos de ley complementarios para elevar el salario del próximo sheriff a $225,000 anuales. De aprobarse la propuesta, el actual sheriff, Mark Pettway, recibiría una asignación adicional para gastos de $40,000, pagadera en cuotas mensuales, la cual finalizaría una vez que entre en vigor el nuevo salario oficial. Actualmente, las iniciativas HB 373 y SB 262 se encuentran pendientes de revisión en sus respectivos comités legislativos.

Aunque los condados pagan los sueldos de los sheriffs, estos son funcionarios constitucionales cuyos salarios son fijados por los legisladores estatales. La última vez que se ajustó este sueldo en Jefferson fue en 2019, estableciendo una base de $160,000 más los ajustes por costo de vida que reciben los agentes. Los defensores de la medida argumentan que el aumento de $65,000 es necesario para atraer y retener a los mejores líderes sin afectar excesivamente el presupuesto.

El representante Kelvin Datcher, uno de los patrocinadores de la propuesta, destacó que la oficina del sheriff de Jefferson es la más grande del estado, con cientos de agentes y múltiples divisiones. Datcher señaló que, en comparación con otros condados, el sheriff de Jefferson gestiona presupuestos y poblaciones carcelarias mucho mayores, a pesar de que actualmente percibe un salario similar al de homólogos que supervisan a una fracción del personal.

Por su parte, la Asociación de Sheriffs de Alabama (ASA) indicó que, si bien la ley estatal exige un mínimo de $50,000, están trabajando para elevar ese piso a $75,000. El director ejecutivo de la ASA, Hoss Mack, subrayó que las responsabilidades de estos funcionarios a menudo se extienden al apoyar a departamentos más pequeños y compartir recursos, lo que justifica una compensación más elevada acorde a la carga de trabajo estatal.

Datcher también mencionó que el salario actual ha disuadido a candidatos cualificados de postularse para el cargo. Explicó que muchos profesionales con experiencia en seguridad pública optan por retirarse tras 20 años de servicio para buscar empleos en el sector privado que les permitan mantener mejor a sus familias. El objetivo de la ley es incentivar a estos expertos a permanecer en el servicio público protegiendo a la comunidad.

Aunque una propuesta similar de $248,000 fracasó el año pasado, esta nueva versión busca ganar apoyo bipartidista, similar a un proyecto en el condado de Montgomery. Datcher enfatizó que el condado de Jefferson es el motor económico de Alabama y que la inversión y el crecimiento dependen de una comunidad segura, lo cual requiere un sheriff capaz de unificar a las fuerzas del orden.