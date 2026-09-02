Depresión tropical Edouard provoca graves inundaciones en Texas

Qué pasó: La depresión tropical Edouard desató inundaciones catastróficas y cortes de energía en el este de Texas tras tocar tierra.

La depresión tropical Edouard desató inundaciones catastróficas y cortes de energía en el este de Texas tras tocar tierra. Por qué importa: La emergencia obligó a evacuaciones de rescate, la declaración de desastre local y afectó a más de 7 millones de residentes.

La emergencia obligó a evacuaciones de rescate, la declaración de desastre local y afectó a más de 7 millones de residentes. El dato clave: El fenómeno registró precipitaciones de hasta 53 centímetros y ráfagas de viento de hasta 145 km/h, dejando 70.000 hogares sin luz.

Impacto de la depresión tropical Edouard en condados de Texas

El avance de la depresión tropical Edouard generó acumulaciones de agua entre 25 y 53 centímetros en el este de Texas. La precipitación extrema registrada durante la madrugada en Beaumont saturó las vías públicas y obligó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alertas de emergencia por riesgo de inundaciones repentinas.

Los equipos de rescate operaron activamente en los condados de Hardin, Tyler y Polk para auxiliar a familias y conductores atrapados por las corrientes. Ante la gravedad de la situación, el juez de Polk, Sydney Murphy, firmó la declaración de desastre local para coordinar la asistencia inmediata a la población.

Daños en la infraestructura de la nación y contexto climático

Las intensas ráfagas de viento provocaron el colapso del tendido eléctrico, interrumpiendo el suministro a cerca de 70.000 usuarios en seis condados texanos. A pesar de los estragos locales, los expertos destacan que la temporada de ciclones del Atlántico registra una actividad inusualmente baja debido al fenómeno de El Niño.

Las alertas meteorológicas por fuertes tormentas abarcaron zonas pobladas desde Houston hasta el área de Dallas. Se prevé una paulatina disminución de los riesgos hidrológicos a medida que el sistema tropical termine por disiparse.