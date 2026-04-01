Desactivan alerta de tsunami tras sismo de 7,4 en Indonesia con un fallecido

1 de abril de 2026 – Bangkok/Yakarta – EFE.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico procedió a retirar los avisos de emergencia después de que un potente sismo de magnitud 7,4 sacudiera las aguas del noreste de Indonesia. A pesar de la desactivación de la amenaza de olas gigantes, las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de una persona y reportaron varios heridos. Los daños estructurales en los centros urbanos más próximos al origen del movimiento telúrico han generado preocupación entre los equipos de rescate y la población civil.

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el fenómeno ocurrió a una profundidad de 35 kilómetros con un epicentro localizado en el mar de Molucas. El punto exacto del temblor se situó a poco más de cien kilómetros de las localidades de Ternate y Bitung, registrándose en las primeras horas de la mañana local. Esta ubicación geográfica activó inicialmente protocolos de seguridad no solo para el archipiélago indonesio, sino también para naciones vecinas como Malasia y Filipinas.

Durante las primeras horas tras el evento, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos advirtió sobre una amenaza potencial en toda la región costera. Las previsiones iniciales indicaban que las olas podrían alcanzar una altura de hasta un metro en diversas zonas de Indonesia, lo que obligó a una vigilancia estricta del nivel del mar. Afortunadamente, conforme transcurrió el tiempo, los especialistas determinaron que el peligro había pasado y procedieron a cancelar las notificaciones de riesgo de inundación.

En la ciudad de Manado, capital de Célebes Septentrional, los portavoces de las oficinas de búsqueda y rescate detallaron las consecuencias fatales del incidente. Una mujer de avanzada edad perdió la vida debido al colapso de una edificación, mientras que otros ciudadanos sufrieron lesiones al intentar escapar de las estructuras durante las sacudidas. Aunque la infraestructura urbana sufrió impactos visibles con el derrumbe de varios edificios, las autoridades locales informaron que la actividad cotidiana ha comenzado a normalizarse de forma paulatina.

Las agencias meteorológicas de la región, incluyendo expertos de Japón, mantuvieron un monitoreo constante sobre ligeras variaciones en la superficie marina tras registrarse diversas réplicas. Los protocolos de evacuación fueron ejecutados con éxito en las áreas de mayor riesgo, demostrando la capacidad de respuesta ante desastres naturales en esta parte del mundo. La vigilancia continúa siendo una prioridad para los organismos de protección civil, dado que los cambios en el mar suelen presentarse incluso después de que el temblor principal ha cesado.

Este nuevo evento sísmico recuerda la vulnerabilidad de la zona al encontrarse dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, un área caracterizada por su intensa actividad tectónica. Indonesia registra miles de terremotos anualmente, y el recuerdo de desastres históricos como el de 2004 mantiene a la población en un estado de preparación constante. La gestión eficiente de esta última alerta ha evitado una tragedia mayor en un país que históricamente ha enfrentado algunos de los fenómenos naturales más destructivos del océano Índico.