Desarticulan red de narcotráfico en Alabama con 16 personas procesadas judicialmente

29 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un gran jurado federal ha procesado a 16 individuos en acusaciones separadas pero relacionadas por trafico de drogas y posesion ilegal de armas de fuego, segun anuncio la fiscal federal interina Catherine L. Crosby.

Tres acusaciones presentadas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos imputan a las siguientes personas:

Aumori Jaimon Willis, de 22 años, Nasir Ahmad Fluker, de 22 años, Jarek Ahmad Burroughs, de 21 años, y Robert Blake Stovall, de 33 años, todos de Anniston, Alabama, junto a Edward Damon Wade, de 32 años, de Jacksonville, Alabama, fueron acusados de conspiracion para poseer con la intencion de distribuir y distribucion de metanfetamina. Los presuntos incidentes ocurrieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 en el condado de Calhoun, Alabama. La acusacion tambien imputa a Stovall por usar y portar un arma de fuego durante y en relacion con un delito de trafico de drogas, y a Willis y Burroughs por posesion de un arma de fuego para facilitar un delito de trafico de drogas.

Logan Chase Turner, de 28 años, de Boaz, Alabama, y Mary Ann Alexander, de 60 años, de Eastaboga, Alabama, fueron acusados de conspiracion para poseer con la intencion de distribuir y distribucion de metanfetamina. Los presuntos incidentes ocurrieron en enero de 2026 en el condado de Calhoun, Alabama. La acusacion tambien imputa a Turner por ser un delincuente en posesion de un arma de fuego y por posesion de un arma de fuego para facilitar un delito de trafico de drogas.

Bradderick Dewayne Nolan, de 52 años, Barry Eugene Nolan, de 58 años, Cederick Lamon Woolverton, de 57 años, Dantreas Thomas, de 42 años, y Leiquore Tavera Crook, de 42 años, todos de Anniston, Alabama; Robert Jamiel David, de 43 años, Toshi Maurice Holliday, de 48 años, y Jermaine Jenkins, de 51 años, todos de Munford, Alabama; y Gregory Lee Burnett, de 48 años, de Gadsden, Alabama, fueron acusados de conspiracion para poseer con intencion de distribuir y distribucion de metanfetamina. Los presuntos incidentes ocurrieron entre junio de 2025 y marzo de 2026 en el condado de Calhoun, Alabama. La acusacion tambien imputa a Bradderick Nolan por ser un delincuente en posesion de un arma de fuego y por posesion de un arma de fuego para facilitar un delito de trafico de drogas. Bradderick Nolan, Barry Nolan, Holliday, Jenkins y David tambien fueron acusados del uso de una instalacion de comunicaciones para cometer un delito de trafico de drogas.

Esta operacion es parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, Proteccion del Pueblo Estadounidense contra la Invasion. La HSTF es una asociacion de todo el gobierno dedicada a eliminar carteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y trafico de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero. A traves de una colaboracion interinstitucional historica, la HSTF dirige todo el poder de las fuerzas del orden de los Estados Unidos hacia la identificacion, investigacion y enjuiciamiento de toda la gama de delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar este trabajo, la HSTF pone especial enfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el trafico de niños u otros delitos que involucran a menores. La HSTF utiliza ademas todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar a los extranjeros criminales mas violentos de los Estados Unidos. La HSTF de Alabama comprende agentes y oficiales de la Administracion de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) y el Servicio de Impuestos Internos, con la acusacion dirigida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama.

La ATF y la DEA investigaron el caso, con la asistencia del Servicio de Inspeccion Postal de los Estados Unidos, el USMS, el HSI, la Unidad de Delitos Mayores del Septimo Circuito Judicial, el Departamento de Policia de Anniston, el Departamento de Policia de Oxford, la Agencia de Aplicacion de la Ley de Alabama, la Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun, la Oficina del Alguacil del Condado de Cleburne, la Fuerza de Tarea contra las Drogas de Talladega, la Fuerza de Tarea de Narcoticos del Oeste de Alabama, el Departamento de Policia de Irondale y el Departamento de Policia de Pell City. Las fiscales federales adjuntas Allison J. Garnett y Brittany T. Byrd estan a cargo del procesamiento de los casos.

Una acusacion contiene solo cargos. Se presume que los acusados son inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.