Descubren altar tolteca con restos humanos en obra ferroviaria de México

25 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia han localizado un momoztli o altar antiguo que permitirá profundizar en el conocimiento sobre la organización urbana de Tula, la emblemática capital de la cultura tolteca. Este hallazgo arqueológico se produjo durante las tareas de salvamento relacionadas con la construcción del tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Querétaro. El vestigio se sitúa cronológicamente en la fase Tollan, periodo de esplendor de la metrópoli entre los años 900 y 1150 d.C., y se ubica a escasos metros de la zona de monumentos de Tula Chico.

La estructura descubierta consiste en un altar cuadrangular de aproximadamente un metro por lado, construido con un sistema de piedra careada y organizado en tres cuerpos bajos. Según los arqueólogos a cargo del proyecto, la base está compuesta por bloques de cantera y andesita, mientras que los niveles superiores presentan lajas modulares y remates de roca de basalto. El hallazgo inicial ocurrió mediante pozos de sondeo que permitieron identificar un apisonado y, posteriormente, los vértices completos de esta edificación ceremonial que carece de escalinatas visibles.

Un aspecto relevante de la excavación es la presencia de ofrendas consistentes en restos óseos humanos localizados en tres de los costados del altar. Los investigadores han recuperado hasta el momento cuatro cráneos y diversos huesos largos, principalmente fémures, lo que sugiere una práctica ritual específica de la época. Junto a estos restos, se encontraron piezas de cerámica, como cajetes negros colocados uno dentro de otro, además de herramientas de obsidiana y navajillas que formaban parte del contexto ceremonial de la estructura.

El análisis detallado del depósito reveló que los cráneos presentaban orientaciones específicas hacia el nivel superior y el suroeste. Bajo una capa de estucado compuesta por cal y arena, los expertos detectaron otras osamentas incompletas, reforzando la hipótesis de que se trata de depósitos intencionales de partes corporales y no de entierros de esqueletos completos. Este tipo de hallazgos proporciona datos valiosos sobre los ritos funerarios y de consagración practicados por los antiguos habitantes de la región de Hidalgo.

Todos los materiales recuperados, que incluyen también objetos de uso cotidiano como malacates, punzones de hueso y elementos malacológicos, serán trasladados a laboratorios especializados en el Estado de México. En estas instalaciones, los antropólogos físicos realizarán estudios para determinar la edad, el sexo y posibles patologías de los individuos. Un punto de interés particular es verificar si existió decapitación, dado que uno de los cráneos aún conserva restos de las vértebras cervicales, lo que aportaría pruebas sobre las prácticas de sacrificio toltecas.

La importancia de este rescate arqueológico radica en su capacidad para revelar información sobre las áreas periféricas de la antigua Tula que normalmente no son visibles. Al integrar estos datos con la traza urbana ya conocida, el INAH busca consolidar una visión más completa de cómo operaba esta sociedad guerrera y artesana. Estas labores de registro y excavación, coordinadas por la Secretaría de Cultura, aseguran que el desarrollo de infraestructura moderna como el tren de pasajeros no comprometa la preservación y el estudio del patrimonio histórico de la nación.