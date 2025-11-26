Desfile previo al Día de Acción de Gracias para los pacientes del Children’s of Alabama

Desfile previo al Día de Acción de Gracias para los pacientes del...

26 de noviembre de 2025 – Alabama – Agencias.

Los pacientes que pasaron la semana de Acción de Gracias en el Children’s of Alabama participaron en una de las actividades festivas favoritas del hospital. El desfile anual previo al Día de Acción de Gracias tuvo lugar el martes.

Se pudieron ver globos, carrozas y algunos amigos de cuatro patas caminando por las unidades de hospitalización del hospital. Los pacientes pudieron ver el desfile desde la puerta de su habitación o por televisión de circuito cerrado. La transmisión del desfile contó con invitados especiales, incluida la presentadora de noticias matutinas de CBS 42, Andrea Lindenberg.

También incluyó saludos y actuaciones virtuales del:

– Alabama Ballet

– Birmingham Squadron

– Birmingham Children’s Theatre

– Capítulo Phi Mu Alpha Zeta de la Universidad de Alabama

– Equipos masculino y femenino de hockey de la Universidad de Alabama

Children’s agradece a todos los que hicieron posible el desfile de este año para los pacientes y sus familias, incluido el personal, los socios comunitarios y las tiendas Walmart y Sam’s Club en todo Alabama.