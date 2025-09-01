Deslizamiento de tierra en Sudán arrasa aldea, dejando al menos mil muertos

1 de septiembre de 2025 – Sudán – EFE.

Un grave deslizamiento de tierra, provocado por intensas lluvias, arrasó la aldea de Tarsin en el oeste de Sudán el pasado domingo. La tragedia dejó un saldo de alrededor de mil fallecidos y, según reportes, solo un sobreviviente. El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán emitió un comunicado el martes para informar sobre lo sucedido.

En el comunicado, el grupo, liderado por Abdelwahid Mohamed Nour, expresó su gran tristeza por los eventos. Mencionó que el deslizamiento de tierra, de proporciones masivas y devastadoras, azotó la aldea ubicada en Jebel Marra, en el distrito de Amo.

Según la información preliminar, el deslave del domingo sepultó por completo a todos los habitantes de la aldea, que se estima eran unas mil personas, incluyendo “hombres, mujeres y niños”. Solo una persona logró escapar con vida de la catástrofe.

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán señaló que la aldea de Tarsin fue “completamente arrasada” y solicitó la ayuda de las Naciones Unidas. Pidió apoyo específico para las labores de recuperación de los cuerpos de las víctimas y la remoción de los escombros.

La situación se complica por la guerra que afecta a Sudán, donde el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se enfrentan en el estado de Darfur del Norte. Esta violencia ha provocado el desplazamiento de muchas personas que buscan refugio en las montañas de Marra.

El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que mantiene el control de la zona montañosa de Jebel Marra y que, hasta el momento, se ha mantenido neutral en el conflicto entre las FAR y el ejército sudanés.