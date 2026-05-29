Desmantelan El Caballito, red de lavado y facturas falsas

Qué pasó: La Fiscalía General de la República desarticuló una organización criminal dedicada a la evasión fiscal a gran escala.

La Fiscalía General de la República desarticuló una organización criminal dedicada a la evasión fiscal a gran escala. Por qué importa: El operativo simultáneo se ejecutó en nueve estados del país para frenar afectaciones financieras a la Hacienda Pública.

El operativo simultáneo se ejecutó en nueve estados del país para frenar afectaciones financieras a la Hacienda Pública. El dato clave: Las autoridades federales detuvieron a ocho integrantes clave y confiscaron múltiples propiedades, vehículos y divisas.

Golpe federal a la estructura financiera de El Caballito

Un despliegue de seguridad nacional coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una sofisticada red delictiva. La organización operaba mediante despachos contables propios que diseñaban y comercializaban mecanismos avanzados de evasión fiscal a corporativos reales.

El vocero oficial de la institución, Ulises Lara López, confirmó que el grupo delictivo utilizaba empresas fachada para emitir comprobantes fiscales falsificados. Esta estrategia delictiva permitía a los clientes reducir artificialmente sus cargas impositivas, causando un daño patrimonial directo al erario público de México.

Las investigaciones de inteligencia revelaron que la banda criminal controlaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles apócrifas. Los domicilios legales de estos negocios simulados se concentraban estratégicamente en entidades como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

Detenciones clave y bienes asegurados en el operativo nacional

El dispositivo táctico requirió la movilización coordinada de 440 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fuerzas aliadas. El personal de seguridad intervino simultáneamente 30 inmuebles ubicados en regiones que incluyeron Guanajuato, Colima, Durango, Aguascalientes y Coahuila.

Durante las incursiones, los agentes cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, identificados como los líderes principales. También arrestaron a otros seis colaboradores operativos identificados como Laura, Luis, Manuel, Elda, Montserrat y Lilia ‘N’.

La intervención concluyó con el aseguramiento precautorio de 11 domicilios, 14 automóviles, dos motocicletas y dinero en efectivo de diversas denominaciones internacionales. Las acciones contaron con el respaldo técnico del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).