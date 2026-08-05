Desmantelan red del Cártel Jalisco con metanfetamina en Europa

Un operativo de la Policía de España y la Policía de Francia desarticuló una rama del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Cataluña.

Las autoridades incautaron 2,5 toneladas de metanfetamina y neutralizaron su distribución en el mercado clandestino europeo.

El operativo culminó con 13 personas detenidas y el desmantelamiento de un mega laboratorio químico clandestino en Almenar.

Inédito camuflaje marítimo y operativo internacional en Cataluña

Un despliegue conjunto entre fuerzas de seguridad de España y Francia permitió incautar 2,5 toneladas de metanfetamina vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación. La droga viajaba oculta desde México dentro de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla en botellas de plástico.

Las autoridades rastrearon la carga marítima detectada en junio hasta una finca rural en Almenar, municipio estratégico por su cercanía con Francia. En este sitio funcionaba un laboratorio capaz de extraer 800 kilos de narcóticos en solo tres días.

Detenciones de miembros clave y alcance del narcotráfico internacional

El operativo final ejecutado el 10 de julio dejó 13 detenidos de nacionalidades mexicana, española y colombiana, de los cuales 12 ya ingresaron a prisión preventiva. Entre los implicados figuran siete mexicanos provenientes de los estados de Jalisco y Sinaloa.

La célula operaba de forma itinerante para procesar y distribuir sustancias a gran escala en el continente. Este golpe policial frena la expansión operativa de organizaciones criminales que impactan al mercado del narcotráfico en el Mundo entero.