Desmantelan túnel fronterizo en Nogales utilizado por grupos criminales

9 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Las fuerzas de seguridad mexicanas lograron la clausura de un pasadizo subterráneo clandestino en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Esta infraestructura ilegal estaba diseñada para conectar con el territorio estadounidense y presuntamente era operada por organizaciones delictivas. Durante el operativo, los agentes consiguieron capturar a un individuo que estaría vinculado directamente con actividades ilícitas en la región.

El descubrimiento de esta excavación fue el resultado directo de una serie de investigaciones de inteligencia y operativos estratégicos implementados en el estado de Sonora. El Gabinete de Seguridad de México confirmó que, tras realizar labores de vigilancia continua en la zona, se solicitó y obtuvo una orden judicial para registrar un inmueble ubicado en el sector céntrico de la ciudad, donde finalmente se ubicó la estructura.

La construcción en cuestión presentaba características artesanales, con una profundidad aproximada de cuatro metros y medio y una extensión que superaba los setenta y cinco metros de largo. Aunque el túnel estaba orientado claramente hacia el límite internacional con Estados Unidos, las autoridades reportaron que el trayecto aún no contaba con una salida final habilitada en el extremo opuesto del suelo norteamericano.

En el sitio del hallazgo, los oficiales procedieron al arresto de un hombre que se encontraba en posesión de municiones para armas de fuego. Según los informes oficiales de inteligencia, este sujeto desempeñaba roles de vigilancia y estaba involucrado en redes de contrabando de mercancías y tráfico de migrantes, sirviendo a los intereses de un grupo generador de violencia que opera en la zona fronteriza.

Este evento se suma a una lista considerable de hallazgos similares realizados en la frontera norte del país durante las últimas décadas. Desde el año 2006, se han detectado múltiples pasadizos de este tipo, especialmente en áreas donde las condiciones del suelo facilitan el trabajo de minería ilegal, lo que ha llevado a un incremento constante en la vigilancia de las zonas industriales y comerciales cercanas a la línea divisoria.

La sofisticación de estas construcciones ha variado con el tiempo, registrándose en el pasado estructuras que incluían sistemas avanzados de ventilación, energía eléctrica de alta tensión y mecanismos de transporte ferroviario para facilitar el movimiento de sustancias prohibidas. Con este nuevo desmantelamiento en Nogales, las autoridades mexicanas buscan mitigar el poder logístico de las bandas criminales que utilizan el subsuelo para evadir los controles fronterizos.