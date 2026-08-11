Desplazamiento forzado en Chihuahua por control territorial

Grupos armados expulsan a comunidades enteras de la Sierra de Chihuahua para apoderarse de rutas y operar con impunidad.

Defensores de derechos humanos alertan sobre el uso de drones con explosivos y tácticas bélicas contra la población civil.

Chihuahua registró 4.492 desplazados en 2025, con 1.335 casos concentrados en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Grupos criminales despojan comunidades en la Sierra de Chihuahua

Organizaciones civiles presentaron los resultados de la Misión Civil de Observación, denunciando una nueva modalidad de despojo donde el objetivo central de los cárteles es dominar el suelo geográfico.

Saulo Loya, integrante de Tlachinollan, explicó que la violencia inicia con agresiones contra líderes comunitarios y escala al ataque indiscriminado con armas pesadas y drones explosivos.

Crisis de desplazamiento forzado y abandono institucional en México

Nataniel Hernández, representante de la Red TDT, exigió a las autoridades federales y estatales atender a las víctimas y frenar la presión oficial para que las familias regresen sin garantías.

El fenómeno del éxodo forzado impacta con severidad a México, donde miles de menores pierden sus escuelas tras refugiarse en ciudades como Hidalgo del Parral y Delicias.